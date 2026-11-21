A la faveur de la journée mondiale de l'enfance célébrée le 20 novembre de chaque année, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), que dirige Casimir Ndomba, a délivré une déclaration dans laquelle elle a rappelé que les droits des enfants sont inaliénables et que leur avenir leur appartient

Dans le même ordre d'idées, la CNDH a mis à profit cette occasion pour recommander au gouvernement la mise en oeuvre du sixième pilier principal des interventions, adopté lors des états généraux de l'éducation nationale congolaise, à savoir « l'instauration et la généralisation de l'enseignement des valeurs citoyennes, morales et civiques, le renforcement de l'éducation au développement durable, à la paix, aux droits de l'homme ».

En outre, la CNDH a déclaré que le 20 novembre est un moment de redevabilité pour tous : gouvernement, parents, ONG oeuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, toute personne concernée par l'éducation, la santé de l'enfant. C'est un moment où chacun, à son niveau et eu égard à ses responsabilités, doit évaluer la situation sociale, économique, culturelle des enfants placés sous sa responsabilité, a déclaré le rapporteur de la CNDH, le Pr Godefroy Moyen, à qui revenait la charge de délivrer la déclaration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour cette année, a-t-il renchéri, la journée mondiale de l'enfance est célébrée sur le thème « Ma journée, mes droits, mon avenir ». Cette thématique, a-t-il poursuivi, nous invite tous à nous interroger d'une part sur la qualité des journées des enfants congolais à la maison, à l'école, dans les structures sanitaires, dans la rue, en tout lieu et, d'autre part, sur la garantie de leurs droits et sur leur avenir.

Ainsi, a-t-il rappelé, que la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 12, lui garantit le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question le concernant. De cette manière, a-t-il ajouté, l'enfant n'est plus seulement un être à protéger ; mais il doit être vu comme une personne humaine à part entière, en tant qu'acteur de ses propres droits.

A cet effet, la CNDH a inscrit dans son programme d'activités des campagnes de sensibilisation de masse et de proximité à l'attention des décideurs, des parents, des éducateurs, des encadreurs des organisations infantiles, des personnels de santé et de sécurité publique afin de garantir la jouissance des droits des enfants au Congo.