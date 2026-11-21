L'aéronef présidentiel, retenu depuis six années dans le cadre d'un litige avec la société Commisimpex, va finalement regagner le territoire national. La justice française a, en effet, ordonné sa remise à l'Etat congolais, qui dénonce une fraude à l'arbitrage et obtient également gain de cause en Belgique sur les dossiers des locomotives.

Pour suivre l'évolution de ce dossier et de toutes les affaires dans lesquelles le pays est intéressé en dehors du Congo, une task force conduite par le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a été dépêchée en France sur instruction du président de la République. Le conflit judiciaire opposant la République du Congo à la société Commisimpex comporte deux volets, français et belge.

Le volet français demeure au pénal et reste couvert par le secret de l'instruction. Ce litige, né de marchés de travaux publics des années 1980, a donné lieu à deux sentences arbitrales rendues à Paris, en 2000 et 2013. Sur leur fondement, Commisimpex réclamait 2,2 milliards d'euros et avait fait saisir à Bordeaux, en 2020, l'avion présidentiel. Mais à la suite d'une plainte de la République du Congo, une information judiciaire a été ouverte à Paris en avril 2022 pour soupçons de corruption entourant la sentence de 2013, avant d'être étendue à l'escroquerie et à l'usage de faux.

Par une ordonnance du 20 octobre 2026, la juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de l'appareil et en a confié la garde à l'État congolais. « L'instruction avance, le Congo est déterminé et tous les biens saisis seront restitués », a indiqué Maître Kevin Grossman, avocat de l'État congolais sur ce dossier judiciaire.

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Du côté belge, le conflit était particulièrement animé par la saisie des locomotives du chemin de fer Congo-Océan. Le congo a bénéficié d'une décision favorable, avec la restitution des trois locomotives jusque-là détenues par Commisimpex. Ces engins se trouvent actuellement sur le territoire congolais.

La République du Congo qui rencontre également des différends avec certaines sociétés bénéficiaires de permis d'exploitation dans le secteur minier « sur trois affaires, deux ont donné lieu à des décisions favorables. La troisième affaire est attendue avant la fin de l'année », a expliqué le ministre de la Justice. Ces résultats, a-t-il dit, réaffirment la détermination du Congo à faire valoir ses ressources naturelles et à confier leur exploitation et leur exploration à des partenaires fiables.