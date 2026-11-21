Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a échangé le 19 novembre à Brazzaville avec une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) conduite par son chef du département Eau, Michel Nguessan. L'entretien a porté sur l'expérimentation de la « Sanitation Programme Facilities », un mécanisme de financement pour l'assainissement.

Michel N'Guessan a rappelé que ce nouvel instrument de financement vise à accélérer l'accès universel à l'assainissement pour tous indépendamment de leur couche sociale. « Il s'agira de manière concrète de développer et de déployer des instruments de financement pour toutes les bourses, à travers des institutions existantes localement.

Aujourd'hui, nous parlons d'une facilité de garantie devant couvrir entre 500 millions et 1milliard de dollars, qui va permettre justement de déployer des ressources au bénéfice des populations directement, mais aussi des petites et moyennes entreprises et industries intéressées par le secteur de l'assainissement », a expliqué le chef de la délégation de la BAD.

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Selon lui, le Congo est le pays pilote qui a été choisi à l'échelle parmi les 54 Etats africains pour abriter cette initiative. Au cours des échanges avec Juste Désiré Mondelé, il a été également question de définir la période de mise en oeuvre du projet dès sa structuration. « Le but étant de nous accorder sur le modèle et d'aboutir à des résultats préliminaires que nous pourrons présenter dès le premier trimestre de l'année 2027, lors de l'atelier qui va nous réunir à Nairobi au Kenya », a annoncé Michel N'Guessan.

Justifiant le choix du Congo, il a évoqué deux raisons particulières. La première se situe au niveau d'engagement très singulier et la compréhension extrêmement fine de la problématique par le gouvernement. La deuxième raison est relative aux besoins existant. « Donc quand vous regardez les chiffres, d'après les données du Programme commun de suivi de l'OMS et de l'Unicef, nous avons à peine un Congolais sur quatre qui a accès à un service d'assainissement durablement géré.

C'est ce gap-là que nous voulons accompagner le gouvernement à combler dans la mesure où cela constitue un agenda de développement du pays, une priorité justement nationale », a-t-il justifié, saluant les efforts du pays dans le domaine.

Interrogé si le projet sera expérimenté seulement dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, le chef du département Eau de la BAD a répondu que le but pour nous est de toucher chaque Congolais là où il se trouve. « Naturellement, il faudra commencer quelque part puisque nous sommes en phase de démarrage. Mais à terme, il s'agira de toucher chacun et chacune des personnes vivant sur le territoire congolais.

Comme nous l'avons dit, le but pour nous est que d'ici 2030, le Congo puisse se clamer d'avoir atteint les ODD en matière d'assainissement », a conclu l'Ivoirien.