Les éleveurs et marchands de Défalé, dans la commune de Doufelgou 2 (région de la Kara), ont désormais un lieu digne de ce nom pour vendre leurs bêtes. Le nouveau marché à bétail a été inauguré vendredi.

Fini les transactions en plein air, sans eau ni abri. Le site compte des hangars et des quais de chargement dans les camions. Le marché doit contribuer à dynamiser l'économie de la zone.

Il s'inscrit dans le cadre d'un programme national de construction de marchés à bétail dans les grandes villes du pays. L'élevage pèse environ 7 % du PIB et fait vivre de nombreuses familles rurales. La production locale couvrait 65 % des besoins en viande du pays en 2024, puis 68 % en 2025.

Objectif, 70 % d'ici fin 2026.