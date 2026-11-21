La diaspora togolaise des États-Unis est en deuil. Bintou Salami, 24 ans, a été tuée par balle dans la nuit du mercredi 18 novembre à Chicago, alors qu'elle rentrait chez elle après sa journée de travail.

Vers 23 h 15, la police a été appelée dans le bloc 1400 de West Chase Avenue, où elle a trouvé une femme de 24 ans inconsciente au sol, blessée par balle à la tête. Les secours n'ont pas pu la sauver. Le médecin légiste du comté de Cook l'a identifiée et a conclu à un homicide.

La scène se trouve à Rogers Park, un quartier résidentiel tout au nord de Chicago, au bord du lac Michigan. Selon sa famille, il pourrait s'agir d'une tentative de vol.

Le meurtre s'inscrit dans une série de violences survenues le même soir dans le nord de la ville. Environ quarante minutes plus tôt, un homme de 35 ans avait été grièvement blessé par balle à la tête sur la piste cyclable longeant le lac, près de Belmont Harbor, à une dizaine de kilomètres plus au sud.

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Plus tard dans la nuit, un homme a été retrouvé mort, touché par balle, à la station de métro Morse, à Rogers Park. Vendredi, la police a indiqué que ces trois fusillades étaient liées. Elle n'a donné aucun autre détail ni communiqué l'identité d'un suspect.

Bintou Salami était arrivée aux États-Unis depuis la France en 2024, après son mariage.

Elle travaillait pour une association qui accompagne des adultes handicapés mentaux. Elle souhaitait poursuivre des études d'infirmière. L'enquête se poursuit.

L'Ambassade du Togo aux États-Unis d'Amérique a appris, avec une profonde consternation, la nouvelle. Aussitôt informée, elle a pris contact avec la Police de Chicago.

En ces circonstances de grande peine, l'ambassade exprime sa solidarité et sa grande proximité avec la famille de la victime à laquelle elle présente ses condoléances les plus attristées.