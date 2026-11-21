La sélection marocaine de football pour amputés a décroché son billet pour la finale du Mondial 2026 au Mexique en s'imposant face au Brésil (2-1), vendredi soir, lors d'une demi-finale épique disputée au stade San Martín de San Juan de los Lagos.

Menés au score dès la 36e minute, les Marocains ont fait preuve d'un mental d'acier pour renverser la rencontre. Ils ont d'abord égalisé à la 43e minute, avant d'inscrire le but de la victoire trois minutes plus tard (46e).

Confrontés à une solide résistance de l'une des grandes puissances de la discipline, les Marocains ont continué d'attaquer pour préserver leur avance jusqu'à la fin du match.

Ce succès face aux Brésiliens rapproche le Maroc d'un premier sacre historique et couronne un parcours sans faute dans ce tournoi, marqué par six victoires consécutives depuis le début de la phase de groupes, témoignant de l'excellente préparation et de la cohésion du groupe.

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Sous la houlette du sélectionneur national Othmane El Najmi, la sélection marocaine disputera la finale dimanche avec l'objectif de décrocher le titre mondial.

Auparavant, les Marocains avaient validé leur ticket pour le dernier carré en s'imposant largement face à l'Angola (4-1), une sélection pourtant sacrée en 2018 et finaliste de la dernière édition en 2022 en Turquie.

La Coupe du monde de football pour amputés 2026, dont les matchs se jouent en deux mi-temps de 25 minutes, se déroule jusqu'au 23 novembre et réunit 24 sélections issues de tous les continents.