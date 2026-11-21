Le coup d'envoi a été donné, vendredi soir, à la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en présence d'éminentes personnalités du monde du cinéma, de l'art, de la culture et des médias.

Devant un public enthousiaste composé d'habitants et de visiteurs de la cité ocre, la cérémonie d'ouverture de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 28 novembre, a été marquée par un somptueux défilé sur le tapis rouge de plusieurs invités de marque et de stars du cinéma marocain et international.

La compétition officielle de ce rendez-vous cinématographique connaît la participation de treize films en lice pour les prix de cette édition, devant un jury de haut niveau présidé par la star française Marion Cotillard.

A cette occasion, la présidente du jury, Mme Cotillard a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de son allocution à l'ouverture de la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech.

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Elle a également tenu à exprimer ses vifs remerciements à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech.

Se félicitant du rôle de cet évènement dans la mise en lumière et la promotion des premiers et deuxièmes films de cinéastes en début de carrière, en tant qu'oeuvres pleines d'ambition et de courage, elle a souligné que dans un monde de plus en plus divisé, le cinéma rappelle l'existence d'un lien qui naît du partage d'émotions et d'histoires transcendant les frontières.

Les projections de cette 23e édition ont été ouvertes par le long-métrage « The Debut », nouveau film de Jesse Eisenberg porté par Julianne Moore, Paul Giamatti, Halle Bailey et Colton Ryan. Il retrace le parcours de Mona Friedman, qui décroche un petit rôle dans un théâtre communautaire, passant d'une femme au foyer timide et discrète à une actrice de méthode zélée.

Les films en compétition officielle sont « Ben'imana » de Marie-Clémentine Dusabejambo, « La Maison du vent » d'Auguste Bernard Kouemo Yanghu, « Congo Boy » de Rafiki Fariala, « Furies » de Rami Kodeih, « Chicas tristes » de Fernanda Tovar, « The World Before » de Yoon Dan-bi et « Marie Madeleine » de Gessica Généus.

Il s'agit aussi de « Eklipse » de Manuel Wetscher, « Our Share of Sand » de Shalini Adnani, « A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra » de Jacqueline Lentzou, « Alkebulan » du réalisateur marocain Yassine Marco Marroccu, « Waves of Silence » de Farzad Samsami et des « Chiffonniers du Caire » de Rani et Salem Massalha.

Ces oeuvres, qui constituent le premier ou le deuxième long métrage de leurs réalisateurs, sont présentées devant un jury qui, présidé par Marion Cotillard, comprend aussi l'acteur danois Claes Bang, l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps, l'actrice franco-britannique Emma Mackey, l'acteur et scénariste français Gilles Lellouche, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, le réalisateur britannique Andrew Haigh, la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy ainsi que le réalisateur et producteur marocain Saïd Hamich Benlarbi.

Outre la compétition officielle, le programme de cette manifestation propose des projections variées réparties entre les différentes sections de la programmation artistique : des séances de gala, la section Horizons, le 11e Continent et un panorama du cinéma marocain, outre les films présentés dans le cadre des hommages de cette édition.

La 23e édition du Festival international du film de Marrakech rend hommage aux acteurs Jeff Goldblum, John Turturro et Younès Mégri, trois artistes qui se sont distingués par des parcours artistiques uniques et ont marqué de leur empreinte la mémoire de générations successives de cinéphiles.

Le festival rend ainsi hommage à deux figures emblématiques du cinéma américain, ainsi qu'à un artiste marocain dont les œuvres ont profondément marqué le paysage culturel national. Leurs parcours artistiques témoignent d'une passion commune pour l'art du jeu d'acteur et d'une liberté créative qui ne cesse de se renouveler.

Comme le veut la tradition du festival, la section « Conversations » suscite un engouement particulier, car elle permet au public de découvrir la dimension intime du processus créatif et de se rapprocher des cinéastes d'aujourd'hui.

Cette section accueillera les stars à l'honneur Jeff Goldblum et John Turturro, ainsi que l'actrice Monica Bellucci, l'une des icônes du cinéma mondial, le réalisateur américain James Gray et le réalisateur roumain Cristian Mungiu, ainsi que la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi.

Il s'agit également du cinéaste italien Luca Guadagnino, du cinéaste canadien Xavier Dolan, du réalisateur américain Rian Johnson, de l'acteur et réalisateur français Gilles Lellouche ainsi que du scénariste et réalisateur français Arthur Harari.

À travers ces artistes venus d'horizons divers, la section « Conversations » brosse un tableau panoramique de la diversité des sensibilités artistiques du cinéma contemporain. Des grandes productions hollywoodiennes aux œuvres plus intimistes, du cinéma de genre aux récits intimes, ces rencontres révèlent la pluralité des voies par lesquelles le cinéma raconte les histoires du monde, interroge la société et touche le cœur des spectateurs.