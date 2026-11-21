Plusieurs projets visant à renforcer la dynamique de développement dans la province de Youssoufia ont été inaugurés et lancés, récemment, pour un investissement global dépassant les 74 millions de dirhams (MDH), à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de la Fête de l'Indépendance.

Ces projets, dont le lancement et l'inauguration ont été supervisés par le gouverneur de la province, Abdelmoumen Taleb, en présence du secrétaire général de la Province, d'élus, de chefs des services extérieurs et de représentants d'autorités locales et sécuritaires, ont pour objectifs de consolider les infrastructures et d'améliorer la qualité des services sociaux au niveau des différentes communes de la province.

Dans le domaine du désenclavement et du renforcement des infrastructures routières, M. Taleb a procédé, dans la commune d'El Gantour, au lancement des travaux de construction de la piste reliant la route provinciale n° 2341 au douar El Hadi Ben Mansour, sur une longueur de 7,7 kilomètres, pour un coût dépassant 9 MDH, financé par le Conseil de la région Marrakech-Safi.

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Dans la commune de Chemaâia, les travaux de construction de la route non classée reliant la route nationale n° 11 au douar Lafoualek ont également été lancés. Cette route s'étend sur une longueur de 4 kilomètres et nécessite un investissement de 3,87 MDH, financé par le ministère de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts.

Il a également été question du lancement des travaux de réalisation d'une piste reliant le douar Sdirat à Sidi Yahya, dans la commune de Sebt Saïss, sur une distance de 3 kilomètres, pour un coût de 2,91 MDH, ainsi que de la construction d'une route revêtue dans la commune de Jnane Bouih, sur une longueur de 8,69 kilomètres, pour un investissement de 7,93 MDH, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur et la Commune.

À cela s'ajoute la construction d'une route non classée reliant la route nationale n° 11 au douar Lakhouadra, sur une distance de 8,5 kilomètres, pour un montant de 14,11 millions de dirhams, financé par le ministère de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts.

Dans le cadre de la mise à niveau urbaine et du renforcement des infrastructures économiques, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite au chantier de réhabilitation du centre de Louihate, dans la commune de Lakhoualqa, un projet financé par le ministère de l'Intérieur à hauteur de 5,16 MDH et visant à améliorer les infrastructures dudit centre et à renforcer son attractivité.

Dans la ville de Youssoufia, les travaux de réaménagement du souk hebdomadaire, sur une superficie d'environ 5 hectares, ont été lancés pour un budget d'environ 28,33 MDH, dans le cadre d'un financement conjoint du ministère de l'Intérieur et de la Commune.

La délégation a également procédé au lancement du projet de construction de 13 locaux commerciaux dans le quartier Hassani, pour un montant de 1,45 MDH, financé par la commune.

Sur le plan social et sanitaire, le programme a notamment inclus une visite à l'unité médicale mobile relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dans la commune d'Ajdour.

Par ailleurs, au siège de la Province, et dans le cadre des programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), 10 motocyclettes ont été remises aux relais communautaires, pour une enveloppe budgétaire de 147.000 dirhams, ainsi que 440 kits destinés aux soins des nouveau-nés, d'un coût de 600.000 dirhams.

Cette cérémonie a également été marquée par la distribution de 120 ordinateurs au profit de plusieurs établissements scolaires, dans le but de soutenir les apprentissages numériques, ainsi que par la remise de Wissams Royaux à plusieurs fonctionnaires, en reconnaissance de leurs services et de leurs importantes contributions professionnelles.

Dans le domaine sportif, un terrain « FIFA ARENA » a été inauguré au collège Omar Khayyam de Youssoufia, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, la Fédération internationale de football (FIFA), la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et le Groupe OCP, avec pour finalité première d'élargir la pratique du sport en milieu scolaire.

En parallèle, la salle couverte de Youssoufia a accueilli une manifestation sportive organisée en partenariat avec l'Union marocaine des joueurs professionnels, le Groupe OCP et le club Olympique de Youssoufia.

Cet événement a été marqué par un match de gala opposant les anciens joueurs de l'équipe nationale à ceux de l'Olympique de Youssoufia et a également été l'occasion de rendre hommage à plusieurs personnalités sportives ayant marqué la scène nationale, tout en célébrant les champions relevant de la province ayant remporté des titres internationaux dans les disciplines du tangsudo, des arts martiaux vietnamiens et de l'athlétisme.

Cette série de projets témoigne des efforts soutenus et de la dynamique continue visant à réduire les disparités territoriales, à renforcer les infrastructures de base et à développer l'offre sociale, éducative et sportive, l'ultime objectif étant d'améliorer les conditions de vie de la population locale et de promouvoir un développement intégré et inclusif.