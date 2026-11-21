Le public de la capitale a vécu, vendredi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat, une soirée musicale aux rythmes variés, entre sonorités africaines et jazz contemporain, dans le cadre de la 13e édition du festival Visa For Music.

L'artiste et compositeur mozambicain Radjha Ally a ouvert le bal avec une prestation mettant en valeur la richesse du patrimoine musical de son pays, à travers une prestation artistique mêlant rythmes traditionnels et expressions musicales modernes, illustrant ainsi l'ouverture de la musique mozambicaine sur les sonorités du monde.

Originaire de la province de Nampula, dans le nord du Mozambique, l'artiste a interprété plusieurs morceaux de son premier album « Niinee », offrant au public un aperçu de la diversité culturelle et musicale de son pays.

Dans une déclaration à la MAP, Radjha Ally a fait part de sa joie de faire découvrir au public marocain sa culture et la musique de son pays, à l'occasion de sa première visite au Royaume, estimant particulièrement enrichissant de voir sa musique susciter l'intérêt de publics issus de différentes cultures.

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Il a ajouté que sa démarche consiste avant tout à partager sa passion pour la musique et à faire vivre au public une expérience artistique singulière.

La soirée s'est poursuivie avec PS5 Pietro Santangelo Quintet, conduit par le saxophoniste et compositeur italien Pietro Santangelo, qui a fait vibrer le public au rythme du jazz contemporain à la faveur d'une présentation ayant combiné la fusion des rythmes « afro-américains » et l'improvisation sur scène.

Dans une déclaration similaire, l'artiste italien a expliqué que son groupe propose une forme de jazz à caractère ethnique, inspirée des spécificités du sud de l'Italie, notamment de Naples, ainsi que des influences musicales d'Afrique du Nord, du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient.

Il a relevé que sa passion pour ce courant musical se reflète dans les compositions du quintet, qui accordent une large place à l'improvisation et font résonner les rythmes afro-américains.

Cette belle soirée s'est clôturé avec l'artiste malien Malamine Bagayoko, connu sous le nom de scène « Malakey », qui a assuré avec maestria une prestation musicale puisant dans la culture et les traditions de son pays, transportant le public dans un univers aux expressions musicales riches et variées.

À cette occasion, Malamine Bagayogo a souligné que sa participation à Visa For Music représente une étape marquante de son parcours artistique et un honneur particulier, exprimant l'espoir que sa prestation laisse une belle empreinte et que cette étape ouvre la voie à de futures collaborations et expériences artistiques prometteuses.

La 13e édition du festival Visa for Music est initiée sous l'égide de l'association Atlas Azawan et de la fondation culturelle Anya Culture, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, du Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du Bureau Marocain des Droits d'Auteur et Droits Voisins (BMDAV).

La programmation artistique de cet événement musical se poursuit ce samedi avec au menu des showcases live, une scène dédiée aux musiques électroniques au Chellah et un Focus Maroc réunissant quatre projets de la scène nationale.