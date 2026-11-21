Le jeune international marocain Abdelhamid Aït Boudlal, sous contrat avec le club français du Stade Rennais (Ligue 1) jusqu'en 2028, est « en passe d'étirer son bail jusqu'en 2030 », rapporte vendredi le quotidien sportif L'Equipe.

Révélation de la saison passée, le défenseur international de 20 ans (3 sélections) s'apprête à rempiler pour deux années supplémentaires, indique le journal, notant que le dossier de sa prolongation, sur la table depuis quelques mois, a pris un peu plus de temps après que le joueur a changé de conseiller cet été.

Convoité cet été notamment par Fulham, Aït Boudlal était arrivé à Rennes à l'été 2024 en provenance de l'Académie Mohammed VI de football. Après un prêt à Amiens (L2) dans la deuxième moitié de saison 2024-2025, il est ensuite revenu dans son club, disputant 21 rencontres toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, pour deux buts inscrits.

Avant sa convocation chez les Lions de l'Atlas, le jeune prodige a évolué dans la sélection marocaine U17 avec laquelle il a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2023 de cette catégorie.