En prélude à la tournée économique du chef de l'État dans le Sud-Est, le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, effectue une visite de travail du 22 au 27 novembre à Kédougou et Tambacounda. Au menu : le suivi des grands projets aurifères, la formalisation de l'orpaillage et la relance des activités minières.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, entame ce dimanche 22 novembre une tournée de six jours dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. Cette mission précède le déplacement du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prévu du 26 au 29 novembre dans ces deux régions. Le ministre prendra part à l'accueil du chef de l'État le 26 novembre.

Cette visite permettra d'évaluer l'avancement des projets miniers, d'examiner les conditions d'exploitation et d'échanger avec les différents acteurs. Le programme prévoit notamment des rencontres avec les exploitants de sable à Tambacounda et les artisans miniers de Bakel, ainsi que des visites à Mako, Boto, Diyabougou, Kharakhéna, Kaviar et dans la zone de la Falémé.

Les grands projets aurifères en ligne de mire

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À Kédougou, plusieurs investissements structurants sont au coeur des enjeux. À Mako, Petowal Mining Company (PMC) prépare l'extension de ses activités sur les sites de Bantaco et Tomboronkoto. Le projet recèle 1,03 million d'onces de ressources et 470 000 onces de réserves. Les retombées pour l'État sont estimées à 751 milliards de FCFA, avec 700 emplois attendus. La première phase, à Bantaco, est prévue entre le troisième trimestre 2027 et fin 2028. Le développement de Tomboronkoto suivra à partir de 2029. Les opérations concernent également 2 250 personnes, ce qui pose des enjeux importants d'indemnisation et de réinstallation.

D'autres projets sont attendus dans la région. Douta, porté par African Star Resources et Thor Explorations, prévoit un investissement de 254 millions de dollars, 1 800 emplois directs et indirects et 919 milliards de FCFA de recettes publiques. La première production est annoncée en 2028, même si le permis d'exploitation reste en instruction.

À Diamba Sud, BOYA S.A., en partenariat avec Fortuna Mining, prévoit d'investir 400 millions de dollars. Les retombées publiques sont estimées à 753 milliards de FCFA et la première coulée d'or est envisagée au deuxième trimestre 2028. Le projet de Boto, développé par le groupe Managem, représente pour sa part un investissement de 464 millions de dollars et pourrait générer 1 200 milliards de FCFA pour l'État. Il prévoit plus de 2 500 emplois au pic de la construction, dont 90 % de Sénégalais.

À ces projets aurifères s'ajoute celui de la MIFERSO, consacré au fer à Koudekourou et Goto Farangalia. Évalué à 933 millions de dollars, il pourrait créer 1 200 emplois et contribuer au désenclavement du Sud-Est grâce à de nouvelles infrastructures ferroviaires et énergétiques.

Orpaillage : accélérer la formalisation

L'exploitation artisanale de l'or constitue l'autre grand dossier de cette tournée. Malgré son poids économique, estimé à près de quatre tonnes de production annuelle dans le Sud-Est selon d'anciennes données de l'ANSD, le secteur reste marqué par la clandestinité et l'insécurité. Entre 2025 et 2026, 55 éboulements ont causé 92 décès.

Pour mieux encadrer l'activité, l'État a lancé un programme d'identification biométrique. Au 8 novembre, 27 452 orpailleurs avaient été enrôlés, dont 22 081 à Kédougou et 5 371 à Tambacounda. La délivrance des cartes professionnelles doit démarrer à Kédougou, avec pour objectif de formaliser au moins 50 % des acteurs d'ici à 2029. L'identification concerne toutes les nationalités, mais les autorisations d'exploitation sont réservées aux Sénégalais remplissant les conditions réglementaires.

La sécurisation des sites figure également parmi les priorités. Un protocole signé le 3 novembre avec le ministère des Forces armées prévoit l'aménagement de sept couloirs pilotes par le Génie militaire, pour un montant de 488,4 millions de FCFA. Cinq sont prévus à Kédougou et deux à Tambacounda. Kaviar, proche du foyer d'orpaillage de Tenkoto, est identifié comme site prioritaire. Un comptoir national de commercialisation de l'or est aussi envisagé pour renforcer la traçabilité de la production.

Tambacounda face au défi de la relance minière

Dans cette région, l'exploitation semi-mécanisée tourne quasiment au ralenti depuis 2024. Le décret n°2024-1502 du 31 juillet 2024 suspend jusqu'en juin 2027 les opérations minières et à petite échelle dans une bande de 500 mètres sur la rive gauche de la Falémé. Les retards dans la délivrance de certains titres miniers compliquent également la reprise des activités. Les services régionaux demandent ainsi une accélération de l'instruction des dossiers conformes.

Le ministère prévoit, par ailleurs, de finaliser en 2027 l'identification des substances minérales utiles de la région. Il envisage aussi, à plus long terme, une candidature de la réserve de Dindéfélo au statut de Géoparc mondial de l'UNESCO.