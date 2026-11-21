Sur l'immense plage près de la commune de Thieppe, au nord-est du Sénégal, Ibrahima Diaw confie son incompréhension en contemplant la pirogue brisée à bord de laquelle son fils a embarqué en espérant rejoindre l'Europe, avant d'y perdre la vie. « La mer est un mystère pour moi », souffle le vieil homme.

Les secours ont repêché 43 corps sans vie sur les plages de la région depuis le naufrage de cette embarcation le 6 novembre. Un bilan provisoire qui est déjà l'un des plus élevés de ces dernières années. Cet énième drame de la migration clandestine endeuille une nouvelle fois ce pays ouest-africain, où de nombreux jeunes tentent régulièrement de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries par la dangereuse route atlantique. « Si mon fils m'avait informé, je me serais opposé à ce qu'il prenne la pirogue », se lamente auprès de l'AFP M. Diaw, couturier de 75 ans portant un boubou vert, face à l'océan qui lui a pris son enfant.

Comme de nombreux parents ou proches des naufragés, il ne connaissait pas le projet de départ de son fils de 25 ans et a découvert, incrédule, son décès quand son corps a échoué sur une plage.

« Venir en aide aux parents »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au Sénégal, enlisé dans une crise économique, où une grande partie de la jeunesse peine à trouver des perspectives d'avenir, rejoindre l'Europe représente un eldorado nourri par les récits de ceux qui ont réussi « l'aventure », comme ils appellent ce périlleux voyage. Mais faute de visas pour migrer légalement, prendre la mer représente l'une des ultimes options. Ces dernières années, des milliers de Ouest-africains ont péri ou disparu en mer en tentant de fuir des conflits ravageant leur pays, l'autoritarisme des juntes, ou la pauvreté. Baye, dont le prénom a été changé pour préserver son anonymat, était à bord de l'embarcation et a réussi à nager jusqu'au rivage.

Dans cette région du monde où il incombe aux enfants de subvenir aux besoins de leurs aînés, Baye s'est résolu à braver la mer pour « gagner (sa) vie et venir en aide à (ses) parents ». Ce diplômé en arabe de 28 ans raconte avoir déboursé la somme de 400.000 francs CFA (environ 600 euros) pour embarquer, soit une petite fortune pour ce pays. Les passagers sont restés deux jours, dans la pirogue bondée au large des côtes, à attendre que les passeurs leur apportent le moteur et l'essence nécessaires à la traversée. Mais l'embarcation a fini par être repérée par la marine sénégalaise.

Selon le récit de Baye, leur pirogue a fait demi-tour vers la plage et heurté un banc de sable. La plupart des passagers ont sauté à l'eau pensant être arrivés, mais se sont noyés. Au moins 150 personnes se trouvaient à bord, selon le rescapé, et il sera difficile d'établir un bilan définitif des morts et des disparus dans cet accident. Lui non plus n'avait pas prévenu ses parents de son projet: « Si je les avais informés, ils ne m'auraient certainement pas laissé partir », confie-t-il à l'AFP.

Lourd tribut

Situé à proximité des immenses plages désertes du nord-ouest du Sénégal, le village de Potou a payé un lourd tribut dans ce naufrage. Lundi 9 novembre, six personnes dont les corps avaient été repêchés y ont été enterrées. Protégés de la chaleur harassante sous les branches d'un margousier, des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Bass, 18 ans, et Moussa, 20 ans. Deux frères qui ont péri dans l'accident.

Le ministre sénégalais de l'Intérieur est allé en personne présenter ses condoléances aux familles des victimes. Il a promis de traquer les passeurs, qu'il a qualifiés de « négriers des temps modernes », avant de plaider pour plus de « migration circulaire », des programmes de migration temporaire légaux en fonction des besoins en Europe.

Devant l'assistance, les prises de parole s'enchaînent pour dénoncer la migration irrégulière et son lot de tragédies. Djiby Sogue, le père des deux frères, confie à l'AFP ne pas espérer grand-chose des autorités : « On fait de notre mieux pour retenir les jeunes, mais elles aussi doivent les aider à avoir des occupations pour rester ». Handicapé, M. Sogue comptait sur ses fils pour l'aider, les « piliers de la famille » qui « travaillaient pour nous donner à manger ». Mais à Potou, « les enfants sont découragés parce qu'ils ne gagnent absolument rien », regrette ce tailleur de 52 ans.

Comme ailleurs au Sénégal, la pêche se fait de moins en moins abondante, les cultures sont difficilement rentables. Assis à côté de lui dans la cour de sa maison de briques, ses deux fils aînés de 20 et 23 ans écoutent leur père. « Si nous continuons de vivre dans la même situation que celle que nous vivons actuellement, j'ai peur que les deux fils qui me restent n'empruntent cette voie » de la migration clandestine, dit encore M. Sogue.