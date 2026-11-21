La CAF a affiché son soutien à Gianni Infantino lors de son Assemblée générale à Abuja, au lendemain de celui de la Conmebol. Le président de la FFF, candidat à la présidence de la FIFA, était présent dans la salle.

Philippe Diallo voit son horizon se compliquer. Selon L'Équipe, la Confédération africaine de football (CAF) a apporté son soutien à Gianni Infantino pour l'élection à la présidence de la FIFA, prévue le 18 mars. La scène s'est déroulée ce samedi à Abuja, au Nigeria, à l'occasion de la 48e Assemblée générale de la CAF.

Son président, Patrice Motsepe, y a demandé aux représentants des 54 fédérations membres de se lever pour applaudir le dirigeant italo-suisse, sous les yeux de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF) et lui-même candidat au scrutin.

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« Gianni, vous avez notre soutien. Au nom des 54 associations membres en Afrique, vous êtes notre candidat », a lancé Motsepe devant l'Assemblée, d'après le quotidien sportif. Cette ovation intervient au lendemain de l'annonce du soutien « à l'unanimité » de la Conmebol, la confédération sud-américaine. L'Équipe rappelle par ailleurs que la CAF avait déjà exprimé son appui unanime à Infantino plus tôt dans l'année, après les excuses de ce dernier concernant son projet d'ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés.