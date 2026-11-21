Comment les ménages du Grand Lomé jugent-ils le ramassage de leurs ordures ? Du 21 novembre au 7 décembre, le District autonome du Grand Lomé (DAGL) mène une vaste enquête dans ses 13 communes, réalisée par l'Institut national de la statistique (INSEED).

Créé en 2019, le District autonome du Grand Lomé regroupe la capitale et sa périphérie. Il compte 13 communes réparties dans deux préfectures : Golfe (communes Golfe 1 à 7) et Agoè-Nyivé (communes Agoè-Nyivé 1 à 6). Avec environ 2,2 millions d'habitants selon le recensement de 2022, il concentre près d'un quart de la population du pays. Le district est dirigé par un gouverneur, actuellement Zouréhatou Kassah-Traoré. Il coordonne les grands services urbains, dont la gestion des déchets, qui dépasse les limites de chaque commune.

Les enquêteurs évalueront la propreté des quartiers, les habitudes des habitants en matière de déchets (tri, dépôts sauvages) et leur satisfaction à l'égard du service. Ils mesureront aussi l'efficacité des campagnes de sensibilisation. L'objectif est de repérer les points faibles du dispositif pour l'améliorer.

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L'enquête doit aussi évaluer les effets de la deuxième phase du Projet environnement urbain de Lomé (PEUL II), financé par l'Agence française de développement (AFD). Le projet repose sur trois étapes : la pré-collecte, assurée dans les quartiers par de petits opérateurs ; la collecte par camions ; et l'enfouissement dans un centre dédié.

Les résultats aideront les autorités à mieux cibler leurs actions dans une agglomération où la gestion des déchets reste un défi quotidien.