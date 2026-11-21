Le Togo poursuit sa marche vers l'accès universel à l'électricité. Fin juin 2026, 77,2 % de la population avait accès au courant, contre 50 % seulement en 2020, selon le ministère délégué chargé de l'Énergie.

Le projet CIZO (« lumière » en langue locale) a beaucoup contribué à ces progrès. Fin septembre, il avait permis d'installer plus de 367 000 kits solaires dans les villages éloignés du réseau. Une seconde phase doit maintenant permettre d'atteindre les derniers foyers encore privés d'électricité.

Sur les 117 communes, 114 sont raccordées au réseau. Les trois dernières, Akébou 2 (Kamina-Akabou), Wawa 2 (Gbadi N'Kougna) et Wawa 3 (Okou), ne disposent pour l'instant que de kits solaires. Elles sont intégrées à deux programmes en cours :

IDEA (Inclusive Development through Electricity Access), qui vise une électricité fiable et durable pour tous d'ici 2030 ; PERECUT 2, qui doit étendre et réhabiliter le réseau dans 53 centres urbains des cinq régions.

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Les écarts restent toutefois importants d'une région à l'autre. La région Maritime est presque entièrement couverte (97 %). Viennent ensuite la Kara (70 %), la Centrale (67 %) et les Plateaux (61 %). Les Savanes ferment la marche : moins d'un habitant sur deux (48 %) y a accès à l'électricité.