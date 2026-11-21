Les jeunes entreprises devraient bientôt avoir moins de mal à obtenir un prêt bancaire. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement (ANPGF) a signé deux accords de partenariat avec Ecobank, a annoncé le ministère délégué chargé du Commerce.

Décrocher un crédit relève souvent du parcours du combattant. Les banques exigent des garanties, comme un terrain, une maison ou une caution, que la plupart des jeunes entrepreneurs ne possèdent pas. Beaucoup de projets prometteurs restent donc bloqués faute de financement.

C'est là qu'intervient l'ANPGF. L'agence se porte garante d'une partie du prêt : si l'entrepreneur ne peut pas rembourser, elle prend en charge une part de la perte de la banque. Le risque étant réduit, l'établissement accepte plus facilement de prêter.

Les accords avec Ecobank vont plus loin. Les deux partenaires accompagneront aussi les entrepreneurs en amont, pour les aider à monter des dossiers solides et à présenter des projets crédibles aux yeux des banquiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un dossier bien préparé, avec un plan d'affaires clair et des chiffres réalistes, a beaucoup plus de chances d'être accepté.

Ces dernières années, l'ANPGF a déjà mobilisé plus de 17,5 milliards de Fcfa en faveur de 1 400 PME.

Ecobank a son siège à Lomé.