Un bâtiment destiné à accueillir les activités du Mécanisme de dialogue permanent de l'Ituri a été remis, vendredi 19 noevmbre, aux autorités provinciales à Bunia. Construite par la MONUSCO dans le cadre de ses projets à impact rapide, cette infrastructure doit servir d'espace de concertation entre les autorités, les communautés et les acteurs engagés dans la prévention et la résolution des conflits.

Composé de quatre locaux, l'édifice comprend notamment une grande salle de réunion équipée de tables, de chaises et d'un dispositif de visioconférence connecté à Internet. Il servira également à coordonner les activités du mécanisme de dialogue permanent et à documenter les conflits en vue de faciliter leur résolution.

Pour la MONUSCO, cette infrastructure constitue un centre de liaison entre les autorités provinciales, les communautés, la commission de résolution des conflits, le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S), ainsi que les organisations de la société civile.

Un espace pour renforcer la cohésion sociale

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Les bénéficiaires voient dans ce bâtiment un symbole de promotion de l'unité et de la paix entre les communautés de l'Ituri. Christian Vangazi, responsable du Mécanisme de dialogue permanent de la province, souhaite que les différents acteurs s'approprient cet espace pour trouver des solutions aux différends qui opposent les populations.

« Nous devons travailler ensemble. La paix, c'est une responsabilité collective », a-t-il affirmé.

Le représentant du gouverneur de l'Ituri a procédé à l'inauguration officielle de l'édifice. De son côté, le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO a souligné l'importance de disposer d'une infrastructure adaptée pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de dialogue.

Les travaux ont été exécutés par l'organisation non gouvernementale Leans Projet, grâce à un financement de plus de 49 000 dollars américains de la MONUSCO, à travers sa section des affaires politiques. Ils ont duré six mois.

Pour la mission onusienne, la mise en service de ce bâtiment vise à offrir aux acteurs provinciaux un cadre permanent de concertation pour prévenir les tensions et favoriser le règlement pacifique des conflits en Ituri.