Des abonnés des réseaux de télécommunications Airtel, Vodacom, Orange et Africell à Kinshasa dénoncent l'épuisement prématuré de leurs forfaits Internet. Depuis plusieurs semaines, de nombreux utilisateurs se plaignent de voir leurs volumes de données consommés en quelques heures, alors qu'ils ont souscrit à des offres valables 24 heures, plusieurs jours, voire 30 jours. Ils mettent en cause la qualité des services et le coût élevé de la connexion Internet.

Les témoignages se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes publient des vidéos et des captures d'écran de leurs transactions pour illustrer ce qu'ils considèrent comme une consommation anormale de leurs forfaits. Certains affirment recevoir des notifications leur annonçant que leur volume de données est presque épuisé quelques heures seulement après l'achat, sans avoir téléchargé de fichiers volumineux ni regardé des vidéos.

Ce samedi 21 novembre, Maguy, habitante de la commune de Kintambo, à Kinshasa, dit avoir vécu cette situation plusieurs fois, avec un forfait mensuel acheté directement sur l'application mobile d'Airtel. Pour 10 dollars américains, elle avait souscrit à une offre de 18 Go valable 30 jours.

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Mais cinq heures après l'achat, elle reçoit une notification lui signalant que 95 % de son volume de données a déjà été consommé. Elle affirme pourtant ne pas avoir utilisé son téléphone pendant une bonne partie de ce temps, étant occupée par son travail.

« C'est du vol, c'est de l'arnaque. Je n'ai suivi aucun film ou téléchargé un contenu de grand volume ou une vidéo, mais mon forfait est épuisé alors qu'il est mensuel », dénonce-t-elle, en colère.

Le problème ne concerne pas uniquement les forfaits mensuels. Nadine, une autre utilisatrice vivant à Kinshasa, affirme avoir acheté un forfait Internet de 24 heures auprès d'Airtel, également via l'application mobile de l'opérateur. Selon elle, le volume de données s'est épuisé au bout d'une heure d'utilisation, alors qu'elle n'avait pas effectué de téléchargement important.

Elle accuse les entreprises de télécommunications de ne pas respecter leurs engagements envers les abonnés.

« Ces sociétés de télécommunications se jouent des clients. Elles s'enrichissent illicitement sur le dos des Congolais », estime-t-elle.

Papy, abonné à Vodacom, rapporte une expérience similaire. Il affirme avoir acheté 20 Go pour 10 dollars, avec une validité annoncée de 30 jours. Pourtant, selon son témoignage, le volume de données était entièrement épuisé après seulement trois jours.

« Je ne comprends rien. Il faut que Vodacom respecte les délais accordés pour l'usage des forfaits. Je paie chaque jour des forfaits qui s'épuisent avant le jour et l'heure prévus », déplore-t-il.

Le silence des opérateurs dénoncé sur les réseaux sociaux

Sur TikTok, les vidéos dénonçant la consommation rapide des forfaits Internet se multiplient depuis plusieurs semaines. Certains utilisateurs mettent en cause la durée de validité des offres, tandis que d'autres signalent une mauvaise qualité de connexion et des perturbations des appels téléphoniques.

Plusieurs internautes reprochent également aux opérateurs leur absence d'explications face aux nombreuses plaintes. Pour étayer leurs dénonciations, certains vont jusqu'à publier des captures d'écran montrant les volumes de données achetés et les notifications reçues quelques heures après.

Cette situation entraîne des dépenses supplémentaires pour les abonnés, contraints de renouveler régulièrement leurs forfaits afin de rester connectés. Une difficulté pour de nombreux utilisateurs qui dépendent d'Internet pour leurs activités commerciales, leurs études, le commerce en ligne ou encore leurs échanges quotidiens.

Au-delà des plaintes individuelles, ces témoignages soulèvent la question de la transparence dans la facturation des services Internet et du respect des conditions annoncées aux consommateurs.

Au moment de la publication de cet article, la rédaction n'avait pas encore obtenu les réactions d'Airtel, Vodacom, Orange et Africell afin de recueillir leurs explications sur les plaintes des abonnés et les problèmes de consommation signalés.

L'ACAJ réclame des sanctions contre les opérateurs de télécommunications

La mauvaise qualité des services de télécommunications continue également de susciter des réactions au sein de la société civile. Vendredi 20 novembre, l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ), a appelé le gouvernement et l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC) à sanctionner les opérateurs qui ne respecteraient pas leurs obligations légales.

Dans une déclaration, l'organisation a dénonc la persistance des perturbations dans le secteur, notamment l'instabilité de la connexion Internet, les interruptions des appels et les difficultés d'accès à certains services. Elle juge inadmissible que les entreprises concernées continuent de fournir des prestations insatisfaisantes sans faire l'objet de sanctions.

L'ACAJ reproche notamment aux opérateurs le non-respect de leurs cahiers des charges et invoque l'article 29 du Code du numérique.

Cette disposition impose aux fournisseurs de services numériques de garantir des prestations accessibles, fiables et conformes aux normes en vigueur. Elle prévoit également la transparence dans la communication des tarifs, l'information des utilisateurs en cas d'interruption prévisible des services ainsi que la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des réclamations.

Pour l'ACAJ, le gouvernement et l'ARPTC doivent faire appliquer ces obligations afin de mieux protéger les consommateurs.