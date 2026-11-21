Au total, 75 détenus se sont évadés de deux établissements pénitentiaires de la province de la Mongala, le 17 novembre 2026. Neuf détenus ont quitté la prison territoriale de Bongandanga après une intervention de jeunes venus libérer l'un de leurs proches. Quelques heures plus tard, 66 autres se sont évadés de la prison centrale de Lisala, selon l'Action des Jeunes pour le bien-être social (AJBS).

Dans un communiqué publié le 18 novembre, cette organisation exprime sa préoccupation face à ces incidents et interpelle les autorités sur la sécurité dans les établissements pénitentiaires de la province.

Selon l'AJBS, un groupe de jeunes de Bongandanga-Centre a fait irruption dans la prison territoriale pour libérer l'un de leurs proches. Ils reprochaient à un magistrat de l'avoir maintenu en détention pendant deux semaines sans les informer de son sort ni de l'évolution de la procédure judiciaire.

Cette intervention a entraîné l'évasion de neuf détenus. Le même jour, vers 19 heures, 66 détenus se sont également évadés de la prison centrale de Lisala.

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L'AJBS appelle au renforcement de la sécurité

Face à ces événements, l'organisation demande aux autorités compétentes de renforcer les dispositifs de sécurité dans les établissements pénitentiaires de la Mongala.

Elle appelle également la population, particulièrement à Lisala et à Bongandanga, à faire preuve de vigilance. Elle invite les autorités à prendre des mesures pour retrouver les détenus évadés et prévenir de nouveaux incidents.

L'AJBS rappelle que la sécurité de la population relève d'une responsabilité collective.

Au moment de la publication de cet article, la rédaction n'avait pas encore obtenu la réaction des autorités pénitentiaires de la province de la Mongala concernant ces évasions.