Dix-neuf agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), dont une femme, ont prêté serment vendredi 20 novembre 2026. Ils sont désormais habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire (OPJ) à compétence restreinte pour constater les infractions liées à la conservation de la nature dans le parc national de la Lomami, dont le braconnage.

Selon l'ICCN, cette prestation de serment intervient au terme de cinq jours de formation consacrés aux procédures pénales applicables à ces officiers. Les nouveaux OPJ sont notamment appelés à veiller au respect de la législation sur la protection de la biodiversité et à mieux documenter les infractions commises dans cette aire protégée.

Parmi les infractions qu'ils devront constater figurent la chasse illégale, la détention, le transport et le commerce d'espèces intégralement protégées. Mais également, le déversement de déchets toxiques dans les rivières du parc et la destruction d'espèces végétales protégées.

Maître Désiré Mikoka Kalabaza, l'un des formateurs, a rappelé l'étendue des infractions concernées par cette formation, qui vise à renforcer les capacités des agents dans l'application des procédures judiciaires.

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Les agents assermentés affirment, de leur côté, être mieux outillés pour conduire les procédures, notamment l'audition des personnes impliquées et l'établissement des procès-verbaux. Pour Suzane Lodima, cette prestation de serment leur donne désormais le pouvoir d'auditionner les personnes soupçonnées de pratiquer le braconnage ou d'autres activités illégales dans le parc.

Éviter les irrégularités dans les procédures

Pour le directeur de l'ICCN, Radar Nishuli, cette initiative devrait contribuer à améliorer la qualité des dossiers transmis aux instances judiciaires. Il explique que des présumés braconniers étaient parfois remis en liberté en raison d'irrégularités dans les procès-verbaux.

Il estime que la formation et l'assermentation de ces agents permettront désormais de mieux établir les procès-verbaux afin que les infractions constatées puissent être traitées conformément à la loi.

Cette mesure vise ainsi à renforcer la surveillance du parc national de la Lomami et la protection de sa biodiversité, notamment contre le braconnage et les autres activités portant atteinte à son écosystème.