Rassemblés du 16 au 20 novembre 2026 au Bénin Royal Hôtel, à Cotonou, des jeunes leaders venus de cinq pays ouest-africains ont réfléchi à leur rôle dans la gouvernance locale et la lutte contre la désinformation. Cette rencontre de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) a également été marquée par le passage de témoin à la tête de la coordination régionale du Réseau des Alumni du Programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest (RA-PDWA), désormais confiée au Togolais Malick Kpeleawo.

La jeunesse, la gouvernance locale et la lutte contre la désinformation au service d'une démocratie de confiance en Afrique de l'Ouest. C'est autour de cette problématique que s'est tenue, du 16 au 20 novembre 2026 à Cotonou, au Bénin, la conférence annuelle des boursiers du Programme régional Dialogue politique en Afrique de l'Ouest (PDWA) de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Placée sous le thème « Jeunesse, gouvernance locale et lutte contre la désinformation : pour une démocratie de confiance en Afrique de l'Ouest », cette rencontre a réuni des participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo et du Liberia.

Au-delà des retrouvailles, cette conférence a constitué un cadre de formation, de réflexion et de partage d'expériences sur les défis démocratiques auxquels la sous-région est confrontée. La participation des jeunes à la gouvernance locale, la transparence dans la gestion des collectivités territoriales, la redevabilité des dirigeants et les mécanismes de lutte contre les fausses informations ont notamment alimenté les discussions.

À l'ouverture des travaux, Louisa Mendoza, coordinatrice du Programme régional Dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la KAS, a rappelé l'importance de la responsabilité individuelle, du respect de la dignité humaine, de la liberté, de la solidarité et de la participation citoyenne. Elle a particulièrement insisté sur le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la consolidation de la démocratie. Selon elle, leur maîtrise des outils numériques et leur proximité avec les communautés constituent des atouts pour promouvoir la transparence et une information fiable.

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De son côté, Amour Vodounhessi, coordonnateur national du réseau des boursiers, a mis en avant le caractère transformateur du PDWA, qui accompagne les jeunes déjà engagés dans leurs communautés en leur offrant des opportunités de formation et de renforcement du leadership. Il a également souligné que la qualité de l'information demeure une condition essentielle à une gouvernance responsable, puisqu'elle permet aux citoyens d'interroger les dirigeants et d'exiger des comptes.

Désinformation et gouvernance locale au centre des réflexions

Les différentes communications et sessions de travail ont permis d'aborder plusieurs problématiques majeures. Le diagnostic de la confiance des citoyens envers les institutions publiques, présenté par le politologue et enseignant-chercheur ivoirien, Dr Botiagne Marc Essis, a notamment ouvert les réflexions.

Les participants ont ensuite échangé sur les obstacles à l'implication des jeunes dans la gouvernance locale, les cadres juridiques de lutte contre la désinformation, les stratégies de plaidoyer ainsi que la transparence et la redevabilité des collectivités territoriales.

Les nouvelles formes de manipulation de l'information, notamment à travers l'intelligence artificielle générative et les deepfakes, ont également occupé une place importante dans le programme. Des exercices pratiques de vérification de l'information ont permis aux participants de renforcer leurs capacités face à la prolifération des contenus trompeurs.

Les échanges ont aussi porté sur la crise de confiance citoyenne, la stabilité institutionnelle, la radicalisation et les risques d'extrémisme violent chez les jeunes. Des pistes de coopération entre les jeunes, les médias et les pouvoirs publics ont été explorées, avec pour objectif de promouvoir une information locale crédible et une participation citoyenne plus effective.

Malick Kpeleawo aux commandes

L'autre temps fort de cette rencontre de Cotonou est sans conteste le passage de témoin à la tête de la coordination régionale du Réseau des Alumni du Programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest (RA-PDWA). À cette occasion, le Togolais Malick Kpeleawo a pris les fonctions de nouveau coordonnateur régional, succédant à Mamadou Daman.

Dans son discours de prise de fonction, le nouveau responsable a exprimé sa reconnaissance à la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, au peuple allemand ainsi qu'aux membres du réseau pour leur confiance. Il a également rendu hommage à son prédécesseur pour le travail accompli, tout en réaffirmant sa volonté de préserver les acquis et de poursuivre l'oeuvre collective dans un esprit de continuité et de complémentarité.

Conscient des défis démocratiques auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée, Malick Kpeleawo entend faire du réseau un instrument plus dynamique, solidaire et davantage tourné vers l'action. Il a notamment relevé les difficultés liées à la fragilisation des acquis démocratiques, aux insuffisances de gouvernance et à la montée d'une certaine fascination de la jeunesse pour les prises de pouvoir militaires, parfois perçues comme une alternative aux déceptions suscitées par les gouvernances civiles.

Pour le nouveau coordonnateur, les valeurs de liberté, d'État de droit, de pluralisme, de tolérance, de séparation des pouvoirs, de redevabilité, de participation citoyenne et d'alternance démocratique ne doivent pas rester de simples notions théoriques. Elles doivent se traduire dans les comportements et les engagements quotidiens des membres du réseau.

Un réseau plus visible et davantage engagé dans la sous-région

Pour traduire cette vision en actions, le nouveau coordonnateur régional entend notamment renforcer la visibilité du réseau, travailler à sa formalisation dans les différents pays de la CEDEAO et faire du RA-PDWA un interlocuteur crédible et direct auprès des pouvoirs publics et des organismes de la sous-région.

Il mise également sur une coordination participative fondée sur l'écoute, la concertation et l'implication effective de chaque Alumni. Le renforcement des liens de fraternité entre les membres des différents pays, la valorisation des compétences et la promotion des initiatives communes figurent parmi ses priorités.

L'ambition est également de renforcer la structuration du réseau afin de lui permettre de contribuer activement aux réflexions sur les enjeux de gouvernance et de formuler des propositions concrètes susceptibles d'enrichir le débat public.

« Notre vision est claire : Appartenir au Réseau et faire vivre le Réseau », a-t-il affirmé dans son discours de prise de fonction.

La conférence s'est achevée le vendredi 20 novembre par la finalisation des recommandations et l'adoption de la Déclaration des boursiers. Une séance technique consacrée aux perspectives du réseau des Alumni a également précédé la cérémonie de clôture.

À travers cette rencontre et le renouvellement de sa coordination régionale, le RA-PDWA entend ainsi consolider sa place dans le paysage démocratique ouest-africain. Avec Malick Kpeleawo à sa tête, le réseau affiche sa volonté de dépasser le cadre des formations et des échanges pour devenir une véritable force de proposition, de plaidoyer et d'action au service de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest.