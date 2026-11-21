Les occupants des emprises publiques dans le Grand Lomé disposent désormais d'un délai supplémentaire. Initialement prévue pour le 20 novembre 2026, l'échéance de libération des espaces publics est reportée au 15 janvier 2027. Une décision saluée par le Mouvement Martin Luther King (MMLK), qui avait plaidé pour un sursis de trois mois afin de permettre aux personnes concernées, notamment les femmes exerçant dans le secteur informel, de mieux s'organiser.

Dans un communiqué rendu public le 20 novembre 2026 à Lomé, le MMLK, dirigé par le Pasteur Edoh Komi, exprime sa satisfaction à la suite de cette prorogation. Le mouvement estime que cette décision du Comité témoigne d'une certaine ouverture au dialogue et d'une prise en compte des réalités socioéconomiques auxquelles sont confrontés les occupants des espaces concernés.

En effet, dans son communiqué du 3 novembre dernier, l'organisation avait sollicité un report de trois mois, jusqu'au 31 janvier 2027, afin d'éviter que les commerçants, particulièrement les femmes du secteur informel, ne perdent brutalement leurs moyens de subsistance en cette période de fin d'année. Si le délai finalement accordé s'arrête au 15 janvier, le MMLK y voit néanmoins un geste de sagesse et de grandeur d'esprit.

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Le mouvement rappelle toutefois les conséquences douloureuses des opérations de démolition et de destruction intervenues durant la phase de sensibilisation. Des victimes, souligne-t-il, portent encore les séquelles de ces interventions. À cet effet, il demande le recensement des personnes ayant subi des préjudices lors de ces opérations ainsi que leur réparation.

Par ailleurs, le MMLK lance un appel aux occupants illégaux des emprises publiques afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour libérer les lieux avant le 15 janvier 2027, sans attendre les derniers jours. Il les invite à privilégier une démarche ordonnée et pacifique, dans le respect du délai accordé, afin d'éviter tout affrontement.

Mais pour le mouvement, la libération des espaces publics ne devrait pas se limiter à une opération de déguerpissement. Il appelle le gouvernement à aménager un site approprié destiné aux activités commerciales, afin de permettre aux femmes, aux jeunes et aux familles qui vivent du petit commerce de poursuivre leurs activités dans des conditions dignes.

Le MMLK plaide également pour un accompagnement durable des femmes concernées, à travers des dispositifs d'appui et de suivi susceptibles de préserver leurs activités économiques. Une manière, selon lui, de protéger le secteur informel qui constitue une importante source de revenus pour de nombreuses familles togolaises.

Enfin, l'organisation apporte une précision importante : les trottoirs doivent être immédiatement libérés pour garantir la libre circulation des piétons. Ces espaces ne sont donc pas concernés par le nouveau délai accordé.

À travers cette sortie, le Mouvement Martin Luther King réaffirme sa position en faveur du respect de la loi et de la préservation de la dignité humaine. Pour le Pasteur Edoh Komi, l'enjeu est de concilier l'assainissement des espaces publics avec la protection des moyens de subsistance des populations les plus vulnérables.