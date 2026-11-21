Après la brillante victoire de Gou par soumission face à l'Ougandais Lawrence Mukiibi lors de l'ANZA Pro Nights 3, la relève malgache du MMA s'apprête à entrer en scène à l'occasion de l'ANZA Pro Nights 4.

Deux combattants porteront les couleurs de la Grande île : Tsinjo Rakotomaria et Feno Kely. Engagé dans la catégorie lightweight lors des combats préliminaires, Tsinjo Rakotomaria disputera son deuxième combat professionnel. Le Malgache sera opposé au Congolais Angtenda, un adversaire qu'il devra dominer pour poursuivre son ascension sur la scène professionnelle. De son côté, Feno Kely vivra une étape importante de sa carrière en effectuant ses grands débuts chez les professionnels. Aligné dans la catégorie flyweight de la carte principale, il croisera le fer avec le Tanzanien Tibenda, dans un duel qui s'annonce particulièrement relevé.

La préparation se poursuit activement au sein du clan malgache. « Lors du premier combat, j'ai affronté un adversaire très solide et expérimenté. Aujourd'hui, les entraînements continuent avec intensité afin d'aborder ce deuxième combat dans les meilleures conditions », a confié Gou. Avant de lancer un appel aux partenaires : « Deux combattants, une seule mission : défendre nos couleurs avec courage, respect et détermination.

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Nous invitons sponsors et partenaires à rejoindre cette aventure et à contribuer au rayonnement du MMA malgache. Nous ne venons pas seulement participer, nous venons représenter tout un pays avec fierté et humilité. » Avec Gou et Feno Kely, Madagascar nourrit l'ambition de confirmer sa progression sur la scène régionale du MMA et de faire encore résonner son nom dans la cage de l'ANZA Pro Nights.