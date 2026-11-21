Sur la route de la frontière guinéenne, à l'extrême Est de la région de Kolda, un homme, Sanoussi Diakhité, se bat pour remettre au goût du jour une céréale aux multiples vertus : le fonio. Capable de résister aux aléas climatiques et de contribuer à la souveraineté alimentaire du pays, cette culture présente un potentiel encore largement inexploité. Voyage au cœur d'une filière en quête de décollage.

Une piste d'argile rouge, sinueuse et presque impraticable. Les nids-de-poule s'enchaînent comme autant de pièges interminables sur cet axe qui relie Kolda à Saly Kégné, à quelques encablures de la frontière guinéenne. Puis, l'horizon s'ouvre. À moins de quinze kilomètres de la commune de Kolda, juste après le village de Saré Mamadou, on quitte la piste principale pour s'enfoncer dans la brousse. C'est ici que se trouve le trésor de Sanoussi Diakhité : un champ de fonio d'un hectare et demi, paré d'une magnifique texture dorée.

Sous un soleil de plomb, quelques veaux s'égarent au milieu des cultures, attirés par la verdure. Alertés par un coup de fil du propriétaire des lieux, le surveillant et son fils accourent pour chasser les animaux. Sanoussi Diakhité observe la scène d'un œil serein. Chemise bleue et bonnet assorti vissé sur la tête, l'ingénieur et chercheur affiche un ton rassurant. « Ah, le fonio commence à mûrir, il se couche », glisse-t-il dans un sourire.

Ce champ est le théâtre d'une audacieuse expérimentation. « J'ai semé le 3 septembre dernier. C'est très tard pour le fonio », reconnaît l'agronome. En cause : un incident technique. Voulant tester un motoculteur pour mélanger les graines à la terre, il les a enfouies trop profondément. Or, cette céréale est capricieuse. Il explique : « La graine ne doit pas dépasser 4 millimètres sous terre, sinon elle n'a plus la force de sortir. J'ai dû reprendre tout le labour ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré le risque de voir la saison des pluies s'achever avant la fin du cycle, qui dure deux mois et demi, Sanoussi Diakhité a tenté le pari. Une expérience concluante, qui démontre, selon lui, la souplesse de cette culture. « On peut faire deux à trois récoltes de fonio par hivernage ! On peut semer en août, récolter et semer à nouveau au cours de la même saison », assure-t-il.

Pour améliorer les rendements, l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio (Asprof), collabore activement avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) de Kolda. Ensemble, ils vulgarisent des variétés certifiées aux noms évocateurs : le Nyata, le Fofana et le Fognobi. L'objectif est de multiplier ces semences auprès de producteurs spécialisés afin d'approvisionner l'ensemble du pays. Ce sera d'ailleurs l'un des principaux enjeux de la Journée nationale du fonio, célébrée ce 15 novembre. Pour Sanoussi Diakhité, le fonio n'est pas une culture du passé, mais une arme face au changement climatique.

Une mécanisation de la production

« Le fonio est cultivable partout. Il demande très peu d'eau, tolère les sols pauvres ou sablonneux et possède un cycle ultracourt de 70 jours. Là où rien d'autre ne pousse, le fonio réussit. Mieux, ajoute-t-il, il régénère les sols ». L'ingénieur s'insurge ainsi contre les idées reçues. Rien n'empêcherait, selon lui, de cultiver le fonio à Diourbel, Fatick, Louga, Kaolack ou Matam, des régions pourtant éprouvées par la sécheresse. « Nous atteindrons la souveraineté alimentaire bien plus vite avec le fonio qu'avec le mil, le riz ou le maïs. C'est lui, l'alternative. La direction à prendre », exhorte-t-il.

Pourtant, sur les marchés locaux, le kilogramme s'échange à 2.000 Fcfa. Un prix exorbitant que le chercheur qualifie de purement « spéculatif », car déconnecté, selon lui, des coûts réels de production. Cette situation s'expliquerait par la faiblesse de l'offre face à la demande. Le Sénégal ne produit qu'environ 6.000 tonnes par an. Résultat : 70 % du fonio consommé dans le pays serait importé de la Guinée voisine, qui occupe une place majeure dans la filière mondiale avec une production annuelle estimée à 700.000 tonnes.

Pendant longtemps, le principal obstacle était d'ordre mécanique. Le décorticage manuel du fonio constituait une véritable épreuve pour les femmes. Ce problème appartient désormais au passé, selon Sanoussi Diakhité, lui-même inventeur d'une décortiqueuse de fonio primée à l'échelle internationale.

« Aujourd'hui, dit-il, la chaîne technologique est complète. Nous avons la décortiqueuse, la batteuse et même la faucheuse. Et la culture ne demande presque aucune énergie. Il suffit de gratter la surface du sol avec une moto ou un tracteur ».

De plus, selon lui, cette culture peut être pratiquée sans recours aux engrais chimiques. Alors, qu'attend le Sénégal pour changer d'échelle ? Il manque le dernier maillon, le plus crucial à ses yeux : la volonté politique. Sanoussi Diakhité déplore la stratégie actuelle de la Direction de l'agriculture, qui se limiterait à distribuer des quantités « dérisoires » de semences, au gré des demandes locales.

« La vraie stratégie, c'est de fixer un objectif national ambitieux, d'introduire le fonio sur tout le territoire et d'inciter massivement les paysans à s'y mettre. Si l'État s'implique, la production va exploser et le fonio deviendra un produit de consommation courante extraordinaire », estime-t-il.