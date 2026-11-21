Malgré son importance dans les habitudes alimentaires et son potentiel économique, le fonio peine encore à franchir un nouveau cap dans la région de Kédougou. Pénurie de main-d'oeuvre, faiblesse de la mécanisation, difficultés de transformation, manque de semences adaptées et mévente des stocks : les acteurs de la filière font face à de nombreuses contraintes.

À Kédougou, le fonio n'est pas une céréale comme les autres. Il est à la fois un héritage agricole, une composante des habitudes alimentaires et une source de revenus pour de nombreuses femmes surtout. De Salémata à Saraya, en passant par les communes de Fongolimbi et de Dindéfélo, sa culture mobilise particulièrement les femmes, qui portent une bonne partie des activités de production et de transformation. Mais derrière cette tradition bien ancrée se cache une réalité moins reluisante : celle d'une filière qui dispose d'un potentiel important, mais reste confrontée à des difficultés qui limitent son développement. Et c'est là tout le paradoxe de la culture du fonio à Kédougou.

Alors que cette céréale suscite un intérêt croissant sur les marchés locaux et extérieurs, celles qui la produisent peinent encore à disposer des moyens nécessaires pour en tirer pleinement profit. La célébration de la Journée nationale du fonio, le 14 novembre, remet ainsi au centre du débat les enjeux de modernisation de la filière, de valorisation des productions locales et de souveraineté alimentaire.

Une production encore pénible

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Pour les productrices, le premier obstacle se situe dans les champs. Si les opérations de défrichage, de préparation des sols et de semis peuvent être réalisées avec les moyens disponibles, pour la plupart rudimentaire, la récolte demeure particulièrement éprouvante. Elle nécessite une main-d'oeuvre abondante et des compétences spécifiques, devenues difficiles à mobiliser dans les zones de production. Présidente d'honneur de la Coopérative régionale des acteurs de la filière fonio de Kédougou, Aïssatou Aya Ndiaye en sait quelque chose.

Forte de plus de trente ans d'expérience dans cette activité, elle mesure quotidiennement les difficultés auxquelles sont confrontées les productrices. « Cela fait plus de trente ans que nous avons commencé à cultiver le fonio. Mais nous rencontrons toujours d'énormes difficultés. On peut réussir à cultiver, mais la récolte n'est pas facile. Nous manquons de main-d'oeuvre pour couper les épis et détacher les graines », explique-t-elle. Cette pénurie de travailleurs intervient à une étape décisive du calendrier agricole.

Faute de bras disponibles au moment opportun, certaines productrices voient leurs récoltes se dégrader ou restent dans l'incapacité de récupérer toute leur production. Le problème est d'autant plus préoccupant que les travaux de récolte sont encore largement manuels et nécessitent des outils adaptés.

Ibrahima Kallo, gestionnaire et comptable du Gie Koba Club, confirme cette difficulté. Selon lui, les femmes assurent une grande partie des opérations, depuis les semis jusqu'à l'entretien des champs. Mais la récolte, qui exige une main-d'oeuvre spécialisée, devient souvent un véritable casse-tête. « Le problème se pose surtout au moment de la récolte.

Il faut des personnes capables de couper le fonio avec les outils appropriés. Les femmes font beaucoup de travaux, mais à cette étape, nous manquons de bras », souligne-t-il. À cette contrainte s'ajoute la divagation des animaux. Dans certaines localités, les champs ne sont pas suffisamment protégés contre les troupeaux laissés en liberté. Les dégâts peuvent être considérables. Ibrahima Kallo évoque notamment le cas d'une productrice qui a perdu huit hectares de fonio à la suite de dégâts causés par les animaux.

Des investissements et plusieurs mois de travail réduits à néant. Pour les acteurs, la mécanisation constitue donc une nécessité. Des équipements adaptés à la coupe, au battage et au décorticage permettraient de réduire la pénibilité, de limiter les pertes et d'accroître les superficies cultivées.

Semences et équipements : des besoins persistants

Au-delà de la main-d'œuvre, l'accès aux semences de qualité constitue un autre défi pour la filière. Pendant longtemps, les productrices ont éprouvé des difficultés à trouver des semences certifiées, suffisamment disponibles et adaptées aux conditions agro-climatiques de la région. Bakeba Iradian, adjoint au directeur régional du développement rural de Kédougou, rappelle que la région occupe une place importante dans la production nationale de fonio.

Selon lui, elle pourrait représenter entre 30 et 40% de la production du pays. Une position qui contraste cependant avec les moyens encore limités dont disposent les exploitants.

« Le fonio est une culture exigeante. Le labour, la récolte et les différentes opérations de transformation nécessitent beaucoup d'efforts. Même lorsqu'un producteur dispose de l'argent pour payer des ouvriers, il n'est pas toujours facile d'en trouver. Et lorsqu'ils sont disponibles, les coûts de la main-d'œuvre peuvent être très élevés », explique-t-il.

Cette situation décourage parfois l'extension des superficies cultivées. À cela s'ajoute le manque d'équipements pour les opérations post-récolte, notamment le battage, le nettoyage, le décorticage et le blanchiment. Dans les exploitations, une bonne partie de ces travaux repose encore sur des procédés traditionnels. Une situation qui contraste avec celle du Mali voisin, où les unités de transformation et les équipements de mécanisation sont davantage développés. Pour Aïssatou Aya Ndiaye, cette différence est particulièrement visible.

Elle estime que les producteurs sénégalais doivent pouvoir bénéficier d'unités modernes de récolte et de transformation afin de réduire les efforts physiques et d'améliorer la qualité du produit. La responsable de la coopérative évoque également les difficultés d'aménagement des terres. Son organisation dispose de 15 à 20 hectares, mais toutes les superficies ne sont pas aménagées.

Des contraintes administratives liées notamment aux autorisations nécessaires pour certaines opérations de défrichement compliquent aussi la mise en valeur des espaces disponibles.

Face à ces difficultés, des initiatives commencent toutefois à apporter des réponses. C'est notamment le cas du projet Imaje (Initiative multisectorielle pour l'avenir de la jeunesse dans l'économie verte), qui intervient dans les régions de Kédougou et de Tambacounda pour renforcer plusieurs chaînes de valeur agricoles, dont celle du fonio.

Imaje, un appui pour relancer la chaîne de valeur

Youssoupha Thiam, spécialiste en entrepreneuriat et finance inclusive du projet, explique que les premières interventions ont porté sur l'amélioration de l'accès aux semences de qualité. En partenariat avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), le projet travaille à la production de semences de prébase. Il a également procédé à l'introduction de variétés provenant du Mali, dont l'adaptation aux conditions locales est en cours d'évaluation. Dans cette dynamique, 28 organisations de producteurs de semences ont été accompagnées durant la campagne agricole, dont 18 dans la région de Kédougou. Toutefois, l'accompagnement ne se limite pas aux semences.

Le projet a également mis à disposition des organisations des kits comprenant notamment des brouettes, des faucilles et des bâches destinées au battage. Des prestations de services de labour ont aussi été soutenues pour faciliter la préparation des terres. Mais pour Youssoupha Thiam, le défi reste celui d'une mécanisation plus large, particulièrement pour la récolte et la transformation.