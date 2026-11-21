Organisée par la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal avec la Fondation Konrad Adenauer, la Conférence des jeunes journalistes africains se tiendra les 23 et 24 novembre 2026 à Dakar. La rencontre veut trouver comment financer une presse libre en Afrique.

Comment un média peut-il vivre sans perdre sa liberté ? La question sera au centre de la Conférence des jeunes journalistes africains, qui se tiendra à Dakar les 23 et 24 novembre 2026. Cette rencontre continentale réunira des professionnels des médias autour d'un défi : trouver des modèles économiques capables de garantir l'indépendance et la pérennité du journalisme sur le continent.

La conférence est portée par la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Elle se tiendra sous le thème « Quel modèle économique pour un journalisme indépendant ? ». Les organisateurs veulent en faire un cadre de dialogue, de réflexion et de partage d'expériences entre jeunes professionnels africains.

Un secteur sous pression

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement arrive à un moment délicat pour la presse africaine. Les organisateurs décrivent un paysage médiatique traversé par de « profondes mutations » et énumèrent les difficultés : situation financière fragile des entreprises de presse, transformation numérique, recul des revenus publicitaires, évolution des habitudes de consommation de l'information et arrivée de nouveaux acteurs. Ces défis, estiment-ils, obligent les médias à repenser leurs modèles de fonctionnement et de financement.

Les échanges porteront en particulier sur l'indépendance éditoriale, que le communiqué lie à la capacité des rédactions de mobiliser des ressources « durables et diversifiées ». Les participants chercheront des pistes pour que les médias préservent leur liberté de ton, leur crédibilité et leur rôle dans la vie démocratique.

La conférence se veut aussi un espace de réseautage et de coopération. Selon les organisateurs, elle favorisera le partage de bonnes pratiques et la circulation des expériences, avec l'espoir de voir naître de nouvelles initiatives « en faveur d'un journalisme plus résilient ».

L'ambition de la CJRS

Par cette initiative, la CJRS dit vouloir contribuer à l'émergence d'une génération de journalistes mieux armés face aux bouleversements du secteur. Elle espère aussi participer à la construction d'un écosystème médiatique africain « plus solide, pluraliste et indépendant ».