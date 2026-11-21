Après Ndiassane, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo, s'est rendu, ce samedi, à Thiénaba, a la tête d'une forte délégation gouvernementale composée des ministres de l'Intérieur, Mouhamadou Makhata Cissé, du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, de l'Elevage, Me Ousmane Diagne, du Délégué général aux affaires religieuses, Djim Dramé, du directeur général du Soleil, Lamine Niang, du gouverneur de région, du préfet de Thiès et du sous-préfet de Thiènaba.

Le chef du gouvernement a été accueilli, samedi, par le khalife de Thienaba, Baye Assane Seck, entouré des différents dignitaires de la famille dont l'imam et le chef de village. Prenant la parole, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo est revenu sur « l'importance des guides religieux, auprès de qui tout le monde se tourne, chaque fois la situation du pays dépasse les autorités politiques et étatiques. »

Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a défendu que « le Sénégal n'a besoin que de paix dont les chefs religieux sont les gardiens et les garants. » Il a soutenu que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye prônant l'unité dans la reconnaissance de leurs responsabilités, se met au service du Sénégal, matérialiser la volonté d'ouverture et de dialogue. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo a dit au khalife Baye Assane Seck que le pays « compte sur l'influence des chefs religieux pour ramener les populations, en général, les jeunes en particulier, aux valeurs de respect dans un contexte où dans les réseaux personne n'est épargnés par les attaques. »

En réponse, le khalife de Thiénaba, Baye Assane Seck a dit la joie que lui procure la visite du Premier ministre, pour qui il n'a pas tari d'éloge. Connu pour son franc parlé, Baye Assane Seck a déclaré que « lorsque les premier responsables du pays ne s'entendent pas, prendre la parole pour les guides religieux devient difficile. »

Le khalife de Thiénaba a conseillé au président de la République « de garder sa ligne légendaire de conduite empreinte de courtoisie et de politesse. » Il a ajouté que le gouvernement peut faire tout ce qu'il jugera bon pour le pays et il le soutiendra à 100 %.