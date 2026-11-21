La Confédération africaine de football (CAF) s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans la gestion de l'arbitrage sur le continent. La Commission des arbitres, dirigée par le Congolais Olivier Safari Kabene, serait sur le point d'être dissoute puis reconstituée avec l'implication de la Fédération internationale de football (FIFA).

Cette réorganisation intervient dans un climat de défiance grandissante à l'égard de l'arbitrage africain.

Selon plusieurs informations relayées ce samedi, la décision aurait été prise à Abuja, au Nigeria, à la suite de nombreuses récriminations formulées par des fédérations nationales. Les dysfonctionnements dénoncés concerneraient notamment la gestion des arbitres, leur désignation et le fonctionnement de l'organe chargé de superviser les officiels lors des compétitions continentales. L'annonce officielle de cette réforme reste toutefois attendue.

La finale Sénégal-Maroc toujours dans les mémoires

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La dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN) a largement contribué à fragiliser la crédibilité de la structure dirigée par Safari Kabene. La finale entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier 2026 à Rabat, avait été marquée par de fortes tensions, notamment après la décision de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala d'accorder un penalty au Maroc et l'interruption momentanée de la rencontre.

La polémique avait pris une autre dimension après les déclarations d'Olivier Safari Kabene sur son intervention dans la gestion disciplinaire de certains joueurs sénégalais. Ces révélations avaient soulevé des interrogations sur les limites de l'intervention de la commission dans le travail des arbitres et sur l'indépendance de ces derniers.

Plus récemment, la rencontre entre la Libye et la Tunisie (1-1), disputée le 17 novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, a ravivé les critiques. Les Tunisiens avaient vivement contesté un penalty accordé aux Libyens dans le temps additionnel de la première période. La réaction de plusieurs responsables de la Fédération tunisienne aurait contribué à accélérer la remise en question de la commission.

La FIFA dans le dispositif de réforme

La restructuration envisagée devrait accorder une place plus importante à la FIFA dans la supervision de l'arbitrage africain. L'objectif serait de revoir les mécanismes de désignation et de contrôle des arbitres, tout en renforçant la transparence et les compétences techniques de la nouvelle équipe.

Cette évolution s'inscrirait dans le prolongement des engagements pris par la CAF en mars 2026, lorsque Patrice Motsepe avait annoncé des réformes des statuts et règlements pour restaurer la confiance envers les arbitres, les opérateurs de l'assistance vidéo (VAR) et les instances juridictionnelles.

Au-delà du changement de responsables, le véritable défi sera de garantir l'indépendance des arbitres, de professionnaliser leur encadrement et de mettre fin aux soupçons d'influence. Car la crédibilité des compétitions africaines dépend aussi de la confiance accordée à ceux qui en garantissent l'équité.