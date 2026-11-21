Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des Forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a qualifié les rumeurs de famine au Soudan de « partie intégrante de la guerre en cours », appelant les médias nationaux à les contrer et à ne pas laisser la situation humanitaire être instrumentalisée pour affaiblir le moral de la population.

S'exprimant hier lors de la cérémonie de condoléances organisée à Khartoum-Nord à la suite du décès de Mohamed Osman Al-Mirghani, Al-Burhan a affirmé que certaines parties diffusaient des informations faisant état d'une famine dans le pays. Il a reconnu les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les citoyens, tout en estimant qu'une partie d'entre elles résultait d'une guerre économique menée par des parties soutenant les Forces de soutien rapide (FSR).

Réaffirmant l'engagement de l'État à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, il a souligné que les opérations militaires se poursuivraient jusqu'à la victoire.

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Cette position rejoint celle du ministère des Affaires étrangères, qui a affirmé en octobre que les indicateurs de sécurité alimentaire ne justifiaient pas les allégations de famine généralisée. Le ministère avait notamment souligné la poursuite de la production agricole et la disponibilité de stocks alimentaires, malgré les dégâts causés par la guerre aux infrastructures et aux zones de production.

Il avait également mis en garde contre l'instrumentalisation de la situation humanitaire dans les négociations politiques, estimant que certaines initiatives de trêve humanitaire pourraient offrir aux FSR l'occasion de réorganiser leurs forces. Le gouvernement affirme néanmoins évaluer les déficits alimentaires dans les zones touchées, en tenant compte des conséquences des changements climatiques, de la désertification, des déplacements de population et des combats. Il indique également faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et les déplacements des travailleurs humanitaires dans le pays.

Lors d'un forum organisé par SUNA en octobre sur la campagne agricole et les allégations de famine, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, le professeur Esmat Gureshi, avait écarté les craintes d'une pénurie alimentaire dans les zones sécurisées. Il avait indiqué que le taux de réussite de l'agriculture pluviale dans l'État de Gadarif se situait entre 73 % et 77 % et que la production de la campagne précédente avait atteint environ 5,8 millions de tonnes.

Il avait également fait état de 24 millions de feddans de superficies récoltables et d'une hausse des superficies prévisionnelles à 31 millions de feddans, contre 25 millions initialement estimés, grâce à l'intégration de localités sécurisées du Kordofan-Sud et du Kordofan-Nord dans le cycle de production. Selon lui, la reprise de ces territoires contribue ainsi à étendre les superficies agricoles productives.

Le ministre avait précisé que le financement de la première phase de la campagne estivale par la Banque agricole avait atteint 700 milliards SDJ et que l'agriculture pluviale représentait 95 % des superficies cultivées. Il avait par ailleurs annoncé que le gouvernement n'envisageait pas d'exporter du sorgho afin de préserver la sécurité alimentaire et l'équilibre des prix, après avoir suspendu les exportations autorisées en mai à la suite d'un excédent de production.

Gureshi avait également indiqué que les produits agricoles occupaient la deuxième place dans les exportations du pays, après l'or, les seules recettes du sésame ayant atteint 330 millions de dollars. Il avait accusé les FSR d'empêcher les agriculteurs de cultiver leurs terres et de piller leurs récoltes, précisant que 20 millions de feddans au Darfour et au Kordofan avaient été affectés par l'insécurité. Il avait aussi révélé que les FSR avaient refusé une initiative gouvernementale, menée avec des organisations internationales, visant à distribuer des semences aux agriculteurs dans les zones où elles sont présentes.

Lors d'une récente rencontre avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), Carl Skau, le ministre a réitéré le refus du gouvernement de voir réaliser ou publier des analyses sur la sécurité alimentaire sans sa participation. Il a insisté sur le respect de la souveraineté soudanaise et l'implication des institutions compétentes dans la collecte et la vérification des données.

Pour sa part, le directeur de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture, Ammar Hassan Bashir, a affirmé que les denrées alimentaires étaient disponibles dans le pays. Il a précisé que le seul déficit structurel concernait le blé, en raison d'une forte consommation, et qu'il était habituellement couvert par les importations.

Le rapport soudanais sur la sécurité alimentaire pour 2026 fait état d'une hausse de 63 % de la production des principales céréales, passée de 4,12 millions de tonnes en 2023-2024, année du déclenchement de la guerre, à 6,69 millions de tonnes en 2024-2025.

Pour la campagne 2025-2026, la production a reculé de 22 % par rapport à la saison précédente, pour s'établir à 5,25 millions de tonnes, en raison des conditions climatiques. Elle demeure toutefois supérieure de 27 % au niveau enregistré au début de la guerre. Elle comprend 4,05 millions de tonnes de sorgho, 768 000 tonnes de mil et 434 000 tonnes de blé.

Le bilan céréalier fait ressortir un excédent de sorgho estimé à 717 000 tonnes, tandis que le déficit global, évalué à 2,955 millions de tonnes, est principalement couvert par les importations habituelles de blé.

Le rapport présente par ailleurs la campagne de rumeurs sur la famine comme une opération de guerre psychologique reposant sur trois messages : « Le Soudan a faim », « Le gouvernement ment » et « Il faut immédiatement instaurer une trêve ». Selon cette analyse, ces messages viseraient à affaiblir le moral de la population et à exercer des pressions sur les autorités pour qu'elles acceptent une trêve susceptible de permettre aux FSR de se réorganiser et de se réarmer.

Dans ce contexte, Massad Boulos, conseiller du président américain pour les affaires arabes et africaines, a renouvelé la semaine dernière son appel à une trêve humanitaire et à un accès sans entrave à l'aide. Dans une publication sur X, il a estimé que le conflit constituait le principal facteur du risque de famine et appelé à une paix durable sous direction civile.

Des observateurs estiment que ces appels répétés ne sont pas anodins. Le gouvernement considère que la trêve proposée pourrait servir de point de départ à un processus politique visant à imposer un gouvernement civil et à protéger les FSR, en contradiction avec les principes de la Déclaration de Djeddah, acceptée par les autorités comme cadre de négociation.

Parallèlement, le PAM a annoncé, il y a deux semaines, que le manque de financement l'avait contraint à suspendre l'aide alimentaire d'urgence destinée à environ 900 000 personnes au Soudan.

Enfin, cette campagne médiatique a coïncidé avec des évolutions militaires sur plusieurs fronts. Les Forces armées et la Force conjointe ont repris plusieurs villes et localités dans l'ouest du Kordofan et au Darfour, notamment Al-Khuwei et Kornoy, tandis que Nahud et Abu Zabad étaient encerclées.