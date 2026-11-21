Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le Lit. Gén. Abdel Fattah Al-Burhan, a adressé un message de félicitations au roi du Maroc Mohammed VI, à l'occasion de la fête de l'Indépendance du Royaume.

Dans son message, le président du CST a présenté, en son nom et au nom du peuple soudanais, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Il a également salué la solidité des liens fraternels unissant les deux pays et leurs peuples, réaffirmant la volonté du Soudan de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, au service des aspirations et des intérêts des deux peuples.