Plusieurs familles déplacées vivant à Masisi-Centre (Nord-Kivu) font face à une insécurité alimentaire persistante. Dans le centre dénommé « collectif camp Sayo », installé dans l'ancienne prison centrale de Masisi, plus d'une centaine d'enfants de moins de cinq ans ont été touchés par la malnutrition aiguë depuis le début de l'année.

Pour aider les familles à prévenir cette maladie, une organisation locale sensibilise les mères déplacées à la préparation de bouillies enrichies à partir d'ingrédients disponibles localement et accessibles financièrement.

Réunies avec leurs enfants, les participantes apprennent les principes d'une alimentation nutritive adaptée aux jeunes enfants. Après les explications théoriques, elles prennent part à des démonstrations pratiques de préparation de la bouillie.

Selon Céline Mirimo, coordonnatrice de l'Association pour la promotion et la protection des femmes et des enfants, l'objectif est de proposer une solution simple face aux difficultés alimentaires que rencontrent les familles déplacées :

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« On a sensibilisé les mamans sur la manière de préparer une bouillie enrichie, une bouillie locale qui ne demande pas beaucoup de moyens. On avait 10 bols de farine de sorgho, de la farine de soja, du sucre et 10 verres d'arachides. On a mélangé l'ensemble avec les mamans avant de préparer la bouillie. Dès que la bouillie est cuite, on doit ajouter l'huile de palme parce qu'elle est aussi importante pour les enfants. Elle contient du carotène qui aide les enfants face à plusieurs pathologies. »

Dans un contexte marqué par le déplacement des populations et la précarité des conditions de vie, cette initiative vise à renforcer les connaissances nutritionnelles des parents et à promouvoir l'utilisation des produits locaux pour améliorer l'alimentation des enfants.

L'Association pour la promotion et la protection des femmes et des enfants espère ainsi contribuer à la réduction des cas de malnutrition aiguë parmi les enfants déplacés de Masisi-Centre en proposant des solutions pratiques adaptées aux réalités des ménages.