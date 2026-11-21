Plus de cent mille personnes déplacées sont enregistrées depuis mars dans le territoire de Mambasa (Ituri), à la suite de l'intensification des exactions des rebelles ADF dans plusieurs villages de cette entité. Ces déplacés vivent dans des conditions particulièrement difficiles, privés de presque tout, notamment de vivres, de médicaments et d'abris.

Selon les autorités territoriales, la majorité d'entre eux sont hébergés dans des familles d'accueil, dont les capacités de prise en charge sont également limitées en raison de la persistance de l'insécurité. Face à cette situation, elles plaident pour une assistance humanitaire urgente en faveur de ces personnes sinistrées.

Maxime Tshishimbi, administrateur assistant chargé de l'Économie et des Finances du territoire de Mambasa, explique:

"Nous avons estimé à pratiquement 100.000 déplacés internes qui sont au territoire de Mambasa. Raison pour laquelle j'en profite pour lancer un plaidoyer pour une assistance humanitaire envers ces déplacés. Ils ont des difficultés en termes de bâches ou d'abris et aussi de vivres et (produits non-alimentaires)".

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Mambasa compte un site qui abrite les déplacés. Néanmoins, selon lui, la plupart de ces personnes vivent dans des familles d'accueil.

"Il faut prendre en compte ces personnes qui ont accepté d'accueillir leurs frères déplacés", plaide Maxime Tshishimbi.