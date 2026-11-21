Le grand chef de la chefferie de Kasongo-Nyembo, Yves Ngoy Kisula, est décédé dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 novembre à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, à l'âge de 59 ans, des suites d'une maladie. Figure de l'autorité traditionnelle de la communauté Baluba du Katanga, il a dirigé cette chefferie pendant 23 ans, selon des sources locales concordantes.

Il avait succédé à Nday Kasongo wa Nday Mieji ya Mvula II, le 9 janvier 2003, et appartenait à la lignée de Kasongo wa Nyembo Ier. Selon plusieurs sources locales, il était notamment reconnu pour sa courtoisie, son esprit rassembleur, sa solidarité et son attachement à la paix. Durant son règne, il a contribué à redynamiser la chefferie et à renforcer la cohésion entre les différents chefs de groupement.

Au-delà de ses responsabilités traditionnelles, Yves Ngoy Kisula avait également un parcours universitaire et politique. Titulaire d'une licence en sciences politiques obtenue à l'Université de Kinshasa en 2000, il a exercé comme assistant à l'Université de Kamina, selon des sources locales.

Il a également siégé à l'assemblée provinciale du Haut-Lomami comme député provincial entre 2009 et 2018.

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Trois mois de deuil avant la désignation de son successeur

Selon les dispositions traditionnelles annoncées par la chefferie, la dépouille du défunt sera conservée pendant quatre jours avant son inhumation, prévue le cinquième jour dans son village natal de Samba, situé à une centaine de kilomètres de Kamina-Centre. Conformément aux usages coutumiers, les obsèques se dérouleront de nuit.

Après l'inhumation, la chefferie observera une période de deuil de trois mois. À l'issue de celle-ci, des consultations seront organisées en vue de désigner le nouveau grand chef. Le choix sera ensuite communiqué à la famille appelée à assurer la succession, conformément aux traditions coutumières.