L'insécurité grandissante, la dégradation des infrastructures de base et la précarité des conditions de vie continuent de peser sur les habitants du Tanganyika. Ce constat a été dressé par plusieurs députés provinciaux lors de la plénière du vendredi 20 novembre, consacré à l'examen des rapports des vacances parlementaires.

De Kalemie à Moba, les élus alertent sur la persistance de nombreux défis qui freinent le développement de la province et appellent les autorités à des réponses urgentes.

Au cours de cette plénière, trois députés provinciaux ont présenté les principales difficultés auxquelles leurs électeurs sont confrontés dans leurs circonscriptions. Parmi les préoccupations majeures figurent l'insécurité et la criminalité.

Les députés provinciaux Atari Kalonda et Joseph Barnabé, tous deux élus de Kalemie, ont alerté leurs collègues sur la recrudescence des actes criminels qui affectent la population. Ils ont également dénoncé les tracasseries attribuées à certains éléments des forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux groupes Wazalendo.

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Les deux élus ont, en outre, déploré la dégradation avancée des routes et des ponts, l'insuffisance des voies de desserte agricole, les difficultés de transport et les inondations qui touchent régulièrement plusieurs localités. Ils ont aussi souligné le manque d'infrastructures sanitaires et scolaires, ainsi que les problèmes d'approvisionnement en médicaments.

Dans le territoire de Moba, le député provincial Papy Kasangu Nduba a, pour sa part, insisté sur le chômage des jeunes, les difficultés d'accès aux soins de santé et à l'éducation.

Il a également relevé les nombreux défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, pourtant essentiels à l'économie locale.