L'usine de production d'oxygène médical de Kindu (Maniema) a été remise officiellement au gouvernement provincial, samedi 21 novembre 2026, plus d'une année après son inauguration. Cette infrastructure, construite grâce au financement de la Banque mondiale par l'entremise de l'ASBL Santé rurale (SANRU), constitue un acquis important pour renforcer la prise en charge des urgences médicales dans la province.

Au Maniema, le manque d'oxygène médical ne devrait plus être une fatalité pour les patients en détresse respiratoire. La province dispose désormais d'une unité capable de produire localement ce précieux gaz, indispensable dans plusieurs traitements.

Le docteur Pascal Kemaina, représentant de SANRU, souligne l'importance de cette nouvelle infrastructure :

« En fait, l'utilité de cette usine, c'est de produire d'abord l'oxygène qui est aujourd'hui classé dans la liste des médicaments essentiels. Vous savez, à l'avènement de la COVID-19, on a perdu beaucoup de malades à cause de l'absence d'une seule bouteille d'oxygène. Mais aujourd'hui, au Maniema, on peut avoir plusieurs bouteilles qui vont sauver des vies humaines. »

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Une capacité quotidienne de 50 000 litres d'oxygène par bouteille

Au-delà de la mise à disposition de l'oxygène, le défi est désormais de préserver cet outil et d'en garantir une gestion responsable. Le gouverneur du Maniema, Moïse Mussa Kabwankubi, prend l'engagement de veiller à son bon fonctionnement :

« Le gouvernement provincial s'engage à veiller à ce que cette infrastructure demeure fonctionnelle, sécurisée et accessible aux patients qui en auront besoin. D'assurer surtout la transparence dans la gestion et de veiller au respect des normes de qualité et de sécurité ».

Il rappelle à la population du Maniema que cette usine demeure « un patrimoine public. Elle doit être protégée contre toute dégradation, mauvaise utilisation ou détournement. »

Cette infrastructure, financée à hauteur de près d'un million USD par le Banque mondiale à travers SANRU, avait été inaugurée mercredi 1er juillet 2025.

peut produire jusqu'à 52 bouteilles par jour, soit une capacité quotidienne de 50 000 litres d'oxygène par bouteille, couvrant ainsi une grande partie des besoins hospitaliers de la province, avait précisé le Dr Tshizemba Marie Albert, du Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, lors de cette cérémonie.