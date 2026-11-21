interview

Le 17e congrès de l'Association de chirurgie thoracique et vasculaire de l'océan Indien (VASCO) aura lieu du 3 au 6 décembre à l'hôtel «Shandrani». Plusieurs thèmes importants et d'actualité seront abordés, notamment les addictions et leurs conséquences sur la santé cardio-vasculaire ainsi que la violence envers les médecins et le personnel soignant. Le chirurgien thoracique et vasculaire Reuben Veerapen, organisateur du congrès VASCO, répond à nos questions.

L'un des thèmes forts de cette conférence est le panorama des addictions à La Réunion et dans l'océan Indien. Quelles en sont les données épidémiologiques ?

À La Réunion, l'ennemi numéro un reste l'alcool. On y boit moins souvent qu'en métropole, mais ceux qui boivent, boivent beaucoup, surtout du rhum. 10 % des buveurs consomment près de 70 % de l'alcool de l'île. Bilan : environ 450 morts par an, et une problématique très locale à La Réunion, et ce qui est aussi dramatique, c'est l'alcoolisation foetale avec la consommation d'alcool pendant la grossesse.

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Le cannabis local, le zamal comme on l'appelle, est partout. Chez les élèves de 3e (4e année du secondaire), la dépendance au cannabis est trois fois plus fréquente qu'en France métropolitaine. Et la cocaïne, les cathinones et la kétamine gagnent du terrain, au point que l'État en a fait une grande cause régionale en 2026. À Maurice, on estime que 55 000 à 100 000 personnes consomment des drogues, dont 12 000 à 14 000 dépendants à l'héroïne.

Les deux îles partagent la flambée des drogues de synthèse chez les jeunes, notamment le «simik». Une session entière dressera ce panorama, avec Madagascar et Mayotte.

Quels sont les mécanismes et enjeux des addictions ?

Ce n'est ni un vice ni un manque de volonté, c'est une maladie du cerveau. Toute addiction détourne le circuit de la récompense. Le cerveau s'habitue : il en faut plus pour le même effet, le plaisir s'éteint, et l'on finit par consommer, non plus pour se faire du bien, mais pour ne plus se sentir mal. C'est le fil de notre première session dans l'après-midi du jeudi 5 décembre et son thème est «De la récompense à la dépendance», avec des experts médicaux mais aussi une magistrate et un juriste. Car les enjeux sont aussi sociaux, familiaux et judiciaires.

Le stress alimente-t-il l'addiction ?

Clairement oui. Au départ, le produit sert souvent de «médicament» : se détendre, dormir, oublier. Cela peut-être une drogue, un anxiolytique, un somnifère... Mais stress et récompense empruntent les mêmes circuits. Chez une personne dépendante, une simple contrariété peut rallumer l'envie, même après des mois d'abstinence. Le sevrage lui-même est stressant, c'est un cercle vicieux. Le message qu'on fera passer c'est que soigner l'anxiété fait partie du traitement.

Au cours de cette conférence, il est question du «craving» comme pivot de la pathologie addictive. Qu'est-ce que le «craving» selon le point de vue médical ?

C'est l'envie irrépressible de consommer. Pas une simple envie, une pulsion qui envahit la pensée, réveillée par un lieu, une personne, une émotion, parfois des années après l'arrêt. Pour le Pr Auriacombe, référent international de cette thématique, c'est le coeur de la maladie et le meilleur signal d'alerte de la rechute. Désormais, on ne regarde plus seulement ce que le patient consomme : on mesure et on traite son craving.

L'addiction est donc une maladie chronique. Traite-t-on toutes les addictions de la même façon ? Quelle doit être sa prise en charge et comment gère-t-on les rechutes ?

Les principes sont communs, les outils différents. Pour le tabac, substituts nicotiniques et médicaments, un an après, seul un patient sur trois a vraiment arrêté. Pour l'alcool et les opiacés, des traitements réduisent l'envie ou remplacent le produit. Pour la cocaïne, les drogues de synthèse ou les addictions comportementales, il faut une prise en charge spécifique. Dans tous les cas, c'est un travail d'équipe : médecin traitant, addictologue, psychologue, travailleur social, entourage. Et la rechute fait partie de la maladie, comme une poussée de tension chez un hypertendu traité. Ce n'est pas un échec, c'est un signal pour ajuster le traitement. Et réduire sa consommation, c'est déjà un vrai gain pour la santé.

Le sport est-il considéré comme une addiction ? Quand dépasse-t-on les bienfaits du sport et quand atteint-on l'addiction?

Oui, le sport reste l'un des meilleurs médicaments pour le cœur, mais il peut virer à l'addiction, la bigorexie. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la relation au sport. Les signaux d'alerte : impossible de s'en passer, irritabilité dès qu'on rate une séance, entraînement malgré la blessure, charges toujours plus lourdes, vie familiale et professionnelle qui passent après. Avec parfois, en prime, des troubles alimentaires ou du dopage.

On connaît plutôt bien le lien entre le cœur et le tabagisme et les substances psychoactives. Mais on connaît moins celui entre l'artère et le cannabis, ce dernier produit étant souvent considéré comme inoffensif par rapport aux stupéfiants. Y a-t-il un lien entre les deux et quelles en sont les conséquences ?

C'est l'un de nos messages forts : le cannabis n'est pas anodin. Il accélère le cœur, fait monter la tension, fait spasmer les artères et favorise l'athérosclérose. Et comme il est fumé avec du tabac, les risques s'additionnent. Nous voyons des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des artérites chez des patients de 25 ou 30 ans. L'artérite cannabique, proche de la maladie de Buerger, (Ndlr : c'est une maladie vasculaire inflammatoire rare qui bouche progressivement les artères et veines de petit et moyen calibre, surtout aux extrémités - pieds, jambes, mains, avant-bras.

Elle est presque toujours liée au tabagisme chez des adultes jeunes) peut aller jusqu'à l'amputation des quatre membres chez des sujets très jeunes. La cocaïne est pire encore : infarctus, dissection, AVC, parfois dès la première prise. La session intitulée «L'artère intoxiquée», qui se tiendra dans l'après-midi du jeudi 3 décembre, posera une question à la fois concrète et éthique : faut-il déboucher les artères d'un patient qui continue de fumer, quand on sait qu'elles risquent de se reboucher ?

Le défi d'aujourd'hui est le traitement de l'addiction aux drogues de synthèse en raison de la diversité des substances utilisées. La médecine a-t-elle avancé sur le sujet ?

C'est un défi en effet car les produits changent plus vite que nos connaissances : cathinones, ecstasy, cannabinoïdes de synthèse comme le «simik»... Les compositions et dosages sont imprévisibles et entraînent des intoxications graves. Et contrairement aux opiacés, il n'existe aucun traitement de substitution. On s'appuie sur les thérapies comportementales, la gestion du craving et la réduction des risques. On fera le point sur ces nouvelles substances lors de la conférence «L'addiction aux psychostimulants : un défi pour notre temps», le jeudi 3 décembre, en soirée.

Avez-vous des statistiques sur l'addiction chez les soignants ? Quelles sont les réalités sur le terrain, comment la repère-t-on et surtout comment la prévient-on?

Les chiffres sont beaucoup plus importants qu'on ne le croit. Les gardes, le manque de sommeil, la confrontation à la souffrance et à la mort, la culture de l'endurance, les médicaments à portée de main... tout y est. L'alcool, les anxiolytiques, les somnifères, parfois les opiacés ou stimulants sont souvent de faux exutoires. Les chiffres sont rares, car le sujet reste tabou. Les signes d'alerte sont connus : changement de comportement, nervosité au travail et relation détériorée avec les patients, absences, erreurs, isolement. Le plus dur, c'est de demander de l'aide.

Le soignant malade a peur pour sa carrière mais se croit avant tout invulnérable, car, médecin, «il sait ce qu'il faut faire». Il faut donc briser le tabou et offrir des aides confidentielles, comme l'entraide ordinale ou l'association APESA, avec laquelle le Conseil de l'Ordre de La Réunion a passé une convention pour mieux accompagner, aider et traiter nos médecins.

Ce congrès aborde aussi l'addiction aux écrans. Quels en sont les risques pour la santé, notamment cardiovasculaires ?

Ils exploitent exactement les mêmes circuits que les drogues : notifications, scrolling infini, jeux. Au-delà des troubles de l'attention et de l'isolement, le risque est aussi cardiovasculaire : temps d'écran = temps assis, grignotage, prise de poids, et surtout manque de sommeil, qui favorise l'hypertension, le diabète et l'obésité. Chez nos enfants, ce sont les maladies cardiovasculaires de demain qui se préparent. Le Pr Benyamina, auteur du rapport remis au président Macron en 2024, donnera la conférence «L'addiction aux écrans : quand le numérique prend le contrôle», prévu le samedi 5 décembre.

Peut-on prévenir les addictions en général et si oui comment ?

Oui, et le plus tôt possible. Plus on commence jeune, plus le risque de dépendance est grand, car le cerveau de l'enfant puis de l'adolescent est en construction. Les leviers : apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et à dire non, informer sans moraliser, limiter l'accès aux produits (prix, interdiction de vente aux mineurs, à l'image de la politique britannique sur le tabac) et repérer tôt. Le médecin généraliste a un rôle clé. Quelques minutes de dialogue bien mené suffisent souvent à faire bouger les choses. Et pour la femme enceinte, le message est simple : zéro alcool depuis la conception et cela s'applique aussi pour les hommes...

Quelles sont les nouveautés en addictologie en 2026 ?

Le Pr Benyamina et le Dr Mété feront le point dimanche matin. La piste la plus prometteuse : les analogues du GLP-1, qui semblent réduire l'envie de boire. S'y ajoutent une meilleure compréhension du craving, l'essor de la réduction des risques et la montée des addictions comportementales, écrans et jeux d'argent en tête. Sans oublier la vigilance face à la cocaïne et aux nouveaux produits de synthèse, en forte progression dans l'océan Indien.

L'un des thèmes forts du congrès est la violence envers les médecins. Est-ce un phénomène régional, voire mondial, et comment comprendre, prévenir et agir contre elle ?

Oui, et la France n'y échappe pas. L'Observatoire de la sécurité des médecins a recensé 1 992 incidents en 2024, soit 26 % de plus en un an. Et ce n'est que la partie émergée, beaucoup de médecins ne déclarant rien. Les généralistes sont en première ligne, surtout face aux insultes et aux menaces. Derrière, il y a les difficultés d'accès aux soins, l'attente, la frustration, la détresse sociale, parfois les toxiques. Prévenir, c'est former les soignants à désamorcer les tensions et à sécuriser les cabinets. C'est ce que l'ordre des médecins a commencé à faire à La Réunion. Agir, c'est déclarer chaque incident à l'Ordre et porter plainte. La session «Violences envers les médecins : comprendre, prévenir, agir», dans l'après-midi du 4 décembre, réunira des juristes et notre référente ordinale sécurité à La Réunion.

Un autre thème fort du congrès est la pathologie cardiovasculaire du sujet jeune. Quelles sont ces pathologies et, quand on dit jeune, on parle de quel âge ?

Avant 50 ans, et souvent autour de 30 ans. AVC, dissections des artères du cou, vasoconstriction cérébrale réversible, dysplasie fibromusculaire, artérite des jambes, cardiomyopathies, embolies pulmonaires, anévrismes infectieux... Le point commun : les toxiques. Tabac, cannabis, cocaïne, alcool et, plus récemment, le protoxyde d'azote, qui provoque des thromboses chez les jeunes. Sans oublier les causes génétiques, comme l'hypercholestérolémie familiale ou la Lp(a), désormais intégrée à l'évaluation du risque. Une jeune victime d'un accident cardiovasculaire mérite toujours un bilan complet.

Il sera aussi question de la vigilance par rapport à la prise des GLP-1 chez les sujets âgés. On connaît leurs bienfaits sur le diabète et l'obésité, mais pourquoi la vigilance doit-elle être de mise chez le sujet âgé ? Et lorsqu'on dit âgé, on parle de quel âge ?

En gériatrie, on parle de sujet âgé à partir de 75 ans, mais c'est la fragilité qui compte, plus que l'âge. Ces traitements font maigrir, et chez une personne âgée, une partie du poids perdu est du muscle. Or, la fonte musculaire mène aux chutes, aux fractures et à la perte d'autonomie. Ces GLP-1 coupent aussi l'appétit et peuvent donner nausées et diarrhées, avec un risque de dénutrition et de déshydratation. Il ne s'agit pas de les proscrire, mais de les prescrire avec discernement. Le Pr Hanon, gériatre et cardiologue, président du gérontopôle d'Île-de-France, fera le point.

Les GLP-1 qui sont injectés, sont-ils déjà formulés en comprimés et ont-ils un impact notable sur l'addiction ?

Oui. Le sémaglutide existe en comprimé pour le diabète de type 2. Pour l'obésité, l'Europe a autorisé fin 2025 une forme orale de sémaglutide, puis, le 15 octobre 2026, l'orforglipron, un comprimé quotidien sans contrainte de repas. Le laboratoire Lilly le lancera à Maurice à l'occasion du VASCO. Côté addiction, c'est l'une des pistes les plus excitantes du moment : les patients disent spontanément avoir moins envie de boire ou de fumer. Les premiers essais sont encourageants, mais il faudra des études plus larges avant d'en faire un traitement.

Quel est le risque cardiovasculaire à La Réunion ?

Il est élevé : 13,6 % des adultes réunionnais se déclarent diabétiques, soit environ 90 000 personnes, plus du double de la métropole, et deux diabétiques sur trois sont hypertendus. Ajoutez à cela l'obésité, la sédentarité, le tabac et l'alcool : les maladies cardiovasculaires arrivent plus souvent et plus tôt à La Réunion, avec trois fois plus d'amputations qu'en métropole, thématique abordée en 2025. La situation est équivalente à Maurice mais je n'ai pas les chiffres. La bonne nouvelle c'est que ce risque se prévient. Nous présenterons les enseignements de la cohorte réunionnaise, et comment évaluer le risque cardiovasculaire global en trois minutes de consultation.

Quelles sont les dernières nouveautés dans le domaine cardiovasculaire ?

Sans dévoiler les exposés de nos experts, qui en feront la session de clôture du dimanche :

des cibles de cholestérol plus basses et la place de la Lp (a) ;

les inhibiteurs du facteur XI, des anticoagulants qui pourraient moins faire saigner ;

la dénervation rénale pour les hypertensions résistantes et la mesure de la tension sans brassard ;

l'imagerie et l'intelligence artificielle pour mieux évaluer le risque ;

une chirurgie aortique et endovasculaire toujours moins invasive ;

les GLP-1, qui protègent le coeur au-delà du poids et du diabète.

Vous allez évoquer les tensions croissantes dans la relation de soins. Quelles sont ces tensions ? Pourriez-vous nous faire un état des lieux et quel rôle doit jouer l'Ordre des médecins ?

Exigences immédiates, impatience, contestations, menaces sur les réseaux sociaux, parfois agressions physiques. Les difficultés d'accès aux soins et la souffrance de patients précaires ou douloureux chroniques se reportent sur le soignant, luimême épuisé. Une session y sera consacrée vendredi en fin d'après-midi.

L'Ordre écoute et accompagne, il recueille les déclarations d'incidents, conseille le médecin, l'aide à porter plainte, peut se constituer partie civile et propose l'entraide ordinale. Il joue aussi la médiation par la conciliation. Et il rappelle une évidence : le patient a droit à des soins de qualité et au respect. Le médecin aussi.

Quel est le lien entre la santé environnementale et le risque cardiovasculaire ?

C'est un facteur de risque cardiovasculaire à part entière, trop souvent oublié. Les particules fines liées à la pollution, les microplastiques enflamment les artères et favorisent infarctus et AVC. Le bruit et les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes, fatiguent le cœur et aggravent l'hypertension. Sans parler de l'alimentation ultra-transformée et la présence des pesticides ou encore d'une ville qui décourage la marche. Un avant-goût de ce que sera le VASCO 2027.