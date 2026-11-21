Port-Louis comme on ne la regarde plus au quotidien. Ses rues, ses bâtiments historiques et le Champ-de-Mars retrouvent leurs couleurs sous le pinceau de Riaz Auladin. Intitulée Port-Louis : Mémoires d'une Capitale, l'exposition du maître aquarelliste a été inaugurée, jeudi, au Musée d'histoire naturelle, en présence du ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea. À travers une série d'aquarelles, l'artiste propose un voyage dans le temps, faisant ressurgir des images d'une capitale dont les transformations ont parfois effacé certains souvenirs.

Shiam Persand, président du conseil d'administration du Mauritius Museums Council (MMC), et Sarat Lallah, son homologue de Mauritius Telecom, assistaient également à l'inauguration. Riaz Auladin a remercié les partenaires et sponsors du projet. Il a évoqué la difficulté à réunir des soutiens et souligné l'apport considérable de sa famille.

Ancien lord-maire de Port-Louis et habitant de la capitale, Mahen Gondeea a confié que les tableaux lui rappelaient des lieux de son enfance et des chemins ayant marqué sa vie. Il a salué la capacité de l'artiste à faire redécouvrir des lieux que les habitudes quotidiennes rendent parfois invisibles : «Enn artis kouma ou, atraver ou travay, fer nou arete e get sa bann plas-la avek enn lot regar.»

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Évoquant les préoccupations du secteur artistique, le ministre a assuré que les propositions issues de la Convention nationale sur les arts et la culture faisaient l'objet d'un travail sérieux, admettant les difficultés liées à la reconnaissance, aux conditions de travail et au financement des artistes.

Une galerie nationale dans les projets

Mahen Gondeea a réaffirmé sa volonté de doter Maurice d'une National Art Gallery, destinée à préserver les collections et à offrir davantage de visibilité aux artistes locaux. Le bâtiment historique du Rice Store, près de l'Aapravasi Ghat, figure parmi les pistes privilégiées. Des discussions ont été engagées avec des investisseurs et partenaires étrangers pour sa restauration, qui exige d'importants financements et des interventions spécialisées.

En attendant, un espace a été identifié à la Citadelle pour accueillir la galerie, après des travaux, notamment contre les infiltrations d'eau. Le ministre a aussi annoncé l'aménagement, au Musée d'histoire naturelle, d'une salle culturelle polyvalente destinée aux expositions, financée dans le cadre du Budget 2026-2027. Déclarant l'exposition ouverte, il a souhaité que les générations futures continuent de se reconnaître dans l'histoire de Port-Louis et dans les créations des artistes mauriciens.

Organisée avec le MMC, en partenariat avec l'express, CALM et Mauritius Telecom, l'exposition est accessible du 20 au 30 novembre au Musée d'histoire naturelle, de 9 heures à 16 heures du lundi au vendredi (de 11 heures à 16 heures le mercredi) et de 9 heures à midi le samedi. Elle est fermée les dimanches et jours fériés.