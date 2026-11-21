Lors de la COP31, qui s'est achevée hier à Antalya, en Turquie, Maurice a multiplié les initiatives diplomatiques pour défendre les intérêts des petits États insulaires en développement (PEID).

Financement de l'adaptation, pertes et préjudices, protection des océans et reconnaissance des responsabilités climatiques figurent parmi les principales revendications portées par la délégation mauricienne. Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a notamment intensifié les échanges bilatéraux et les consultations internationales afin de faire avancer ces dossiers.

Le jeudi 19 novembre, le ministre a rencontré son homologue du Vanuatu, Ralph Regenvanu, chargé notamment de l'adaptation au changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de la gestion des catastrophes. Cette rencontre a permis aux deux pays de réaffirmer leurs priorités communes face aux conséquences du réchauffement climatique. Au centre des discussions : la nécessité de renforcer la coopération entre les États insulaires, particulièrement vulnérables aux phéno- mènes météorologiques extrêmes, à l'élévation du niveau de la mer et aux difficultés d'accès aux financements internationaux.

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Rajesh Bhagwan a salué l'initiative du Vanuatu devant l'Assemblée générale des Nations unies et la Cour internationale de justice (CIJ). Il a qualifié l'avis consultatif de cette dernière de tournant historique, susceptible de renforcer les arguments juridiques et moraux des pays les plus exposés aux conséquences du changement climatique. Le ministre a plaidé pour des efforts conjoints afin d'obtenir des avancées sur le dépassement des seuils de réchauffement et sur l'adaptation. Il a insisté sur le rôle central du financement, sans lequel les engagements climatiques risquent de rester difficiles à concrétiser.

L'écocide et les Chagos

La rencontre a également porté sur la reconnaissance juridique de l'écocide. Ralph Regenvanu a félicité Maurice pour avoir criminalisé cette pratique et exprimé le souhait que le Vanuatu puisse s'inspirer de l'expérience mauricienne. Il a notamment demandé que la législation nationale lui soit communiquée afin de servir de référence à d'autres pays intéressés par l'introduction de dispositions similaires.

Rajesh Bhagwan a assuré son homologue de la disponibilité de Maurice à partager son expérience dans ce domaine. Le Vanuatu s'est engagé depuis plusieurs années dans cette démarche. Dès 2019, cet État insulaire du Pacifique avait demandé que l'écocide soit reconnu par la Cour pénale internationale, à travers une modification du Statut de Rome. Une proposition d'amendement avait ensuite été soumise en 2024, avec le soutien des Fidji et des Samoa.

Autre sujet évoqué : les Chagos. Le ministre vanuatais a rappelé le soutien constant de son pays à Maurice dans ce dossier. Les deux responsables ont également discuté de la création d'une plateforme interrégionale permettant aux États insulaires d'échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques. La gestion des déchets solides, les énergies renouvelables, l'économie circulaire ainsi que les pertes et préjudices climatiques figurent parmi les domaines de coopération identifiés.

L'AOSIS relève des lacunes dans l'accord

En parallèle, Rajesh Bhagwan a participé aux consultations ministérielles de l'Alliance des petits États insulaires (AOSIS), consacrées à l'examen du projet de décision centrale présenté par la présidence de la COP31. Si ce document reprend certaines préoccupations des PEID, notamment les questions liées au dépassement des seuils climatiques et à la protection des océans, plusieurs lacunes importantes ont été relevées.

L'absence d'un cadre suffisamment précis pour financer l'adaptation constitue l'une des principales préoccupations. Les États insulaires dénoncent également le déficit persistant des ressources destinées à compen- ser les pertes et préjudices provoqués par le changement climatique.

Des subventions du Commonwealth

Autre point de désaccord : la place accordée à l'avis consultatif de la CIJ, jugée insuffisante dans le projet actuel.

La mobilisation diplomatique mauricienne s'est poursuivie avec une rencontre entre Rajesh Bhagwan et le Dr Suresh Yadav, directeur principal de la direction du changement climatique et des océans du Secrétariat du Commonwealth. Les discussions interviennent alors que Maurice figure parmi les premiers bénéficiaires du Fonds du Commonwealth de la présidence de la COP29, destiné aux petits États insulaires en développement.

Les cinq premiers pays bénéficiaires annoncés cette semaine à Antalya sont Maurice, la Barbade, Kiribati, les Maldives et les Bahamas. Ce mécanisme prévoit des subventions pouvant atteindre 200 000 dollars américains, soit environ Rs 9,5 millions par projet.

Ces ressources doivent permettre aux pays bénéficiaires de faire progresser leurs initiatives climatiques. Pour Maurice, l'enjeu consiste notamment à transformer les priorités nationales en projets suffisamment structurés pour bénéficier de financements et d'un accompagnement technique.

Le recours à ces mécanismes internationaux prend une importance particulière dans un contexte où les besoins financiers liés à l'adaptation dépassent largement les capacités budgétaires des petits États insulaires.

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Shakeel Mohamed : «Il est temps de transformer les promesses en actions»

Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour que les engagements financiers en matière d'adaptation climatique se traduisent par des résultats concrets. Intervenant le 12 novembre lors d'une table ronde ministérielle sur les bâtiments et le climat, organisée à Antalya dans le cadre de la COP31, il a dénoncé les difficultés persistantes rencontrées par les petits États insulaires pour accéder aux fonds internationaux.

Le ministre a rappelé les conséquences du cyclone Belal, qui avait provoqué d'importantes inondations à Maurice en janvier 2024, ainsi que les dégâts causés par le cyclone Chido à Agaléga en décembre de la même année. Il a également évoqué l'érosion côtière, les difficultés d'approvisionnement en eau et la vulnérabilité croissante des infrastructures face aux événements climatiques extrêmes.

Pour Shakeel Mohamed, les populations des pays les moins responsables du réchauffement climatique subissent aujourd'hui certaines de ses conséquences les plus graves. Le ministre réclame ainsi des subventions prévisibles et accessibles pour financer la construction de logements résilients, l'évaluation des risques, la formation de professionnels et l'entretien des infrastructures.

Il a également invité l'International Coalition for Buildings and Climate, les agences des Nations unies et les partenaires financiers à accompagner Maurice dans l'élaboration d'un programme national d'adaptation. Selon lui, la justice climatique ne peut se limiter aux déclarations politiques. Elle doit se traduire par des ressources financières suffisantes pour protéger les habitations et les communautés vulnérables.

«Nous avons besoin de financements pour rendre nos communautés plus sûres», a-t-il insisté, appelant les pays développés à assumer leurs responsabilités dans le financement de l'adaptation.

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Business Mauritius : Le secteur privé se mobilise pour le financement climatique

Le secteur privé renforce sa présence à la COP31, avec une vingtaine de représentants réunis au sein d'une délé- gation conduite par Business Mauritius. Cette mobilisation vise à faire entendre les préoccupations des entreprises face aux conséquences économiques du changement climatique, notamment sur les infrastructures, les activités côtières et les chaînes de production.

La délégation, menée par Amandine Hardowar de Rosnay, Head of Sustainability & Inclusive Growth à Business Mauritius, comprend notamment la Mauritius Bankers Association (MBA), la Mauritius Chamber of Agriculture, ainsi que des représentants d'IBL, d'ER Group, de CIEL, d'Ecosis, d'Omnicane et d'UBP. Les représentants mauriciens ont participé à plus d'une dizaine de panels consacrés notamment à l'adaptation, à la résilience côtière, au financement climatique et à la d écarbonation des transports.

Pour Amandine Hardowar de Rosnay, la protection des écosystèmes côtiers représente autant un enjeu économique qu'environnemental. Elle souligne la nécessité de passer des ambitions aux projets concrets grâce à des partenariats solides et des mécanismes financiers adaptés. Le secteur bancaire entend également jouer un rôle déterminant. Daniel Essoo, CEO de la MBA, explique que l'association est intervenue dans quatre panels afin de promouvoir Maurice comme plateforme régionale de financement climatique.

L'objectif est de rapprocher les banques, les bailleurs internationaux et les entreprises pour soutenir des projets d'adaptation dans la région. De son côté, Sophie Desvaux de Marigny, Chief Sustainability Executive d'ER Group, rappelle que seulement 0,2 % des financements climatiques mondiaux seraient consacrés à l'adaptation dans les petits États insulaires, selon la présidence de la COP31. Tony Lee Luen Len, d'Ecosis, insiste pour sa part sur les bâtiments résilients, la construction circulaire et les transports bas carbone.

Chez IBL, Véronique Garrioch met en avant les risques associés au dipôle de l'océan Indien, un phénomène climatique susceptible d'affecter directement l'industrie thonière et l'agriculture mauricienne. Elle appelle à renforcer la recherche et l'information pour permettre aux entreprises et aux communautés de mieux anticiper ses conséquences.