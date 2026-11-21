Addis Ababa — L'Éthiopie défendra l'intégration du tourisme dans l'agenda climatique mondial lors de la COP32, en cherchant à positionner ce secteur comme un puissant moteur de développement durable et inclusif, a déclaré la ministre de la Culture et du Tourisme, Selamawit Kassa.

Le pays entend tirer parti de son riche patrimoine naturel et culturel pour s'imposer comme une destination phare du tourisme durable, en attirant des investissements responsables, en promouvant des expériences de voyage respectueuses du climat et en créant des opportunités économiques pour les communautés locales, a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que l'Éthiopie s'efforce de faire de la COP32 une conférence placée sous le signe de l'action, du partenariat et d'un impact durable, en plaçant le tourisme au cœur des efforts visant à relever les défis climatiques.

Appelant l'industrie touristique mondiale, les gouvernements, les partenaires et les investisseurs à participer à la conférence d'Addis-Abeba, Selamawit a souligné l'importance d'efforts collectifs pour traduire l'élan généré à Antalya en actions concrètes.

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Elle a souligné que la mise en commun des expériences, des ambitions et des aspirations internationales contribuerait à faire du tourisme un moteur de l'action climatique et du développement durable.

La ministre a exprimé la volonté de l'Éthiopie d'accueillir les participants internationaux à Addis-Abeba, en mettant l'accent sur l'opportunité de laisser un héritage durable grâce à la COP32.