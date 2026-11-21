Addis Ababa — Le professeur Janabi, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, a exhorté les gouvernements africains et leurs partenaires à traduire leurs engagements en matière de maladies non transmissibles en actions concrètes, grâce à des plans pilotés par les pays, à une couverture sanitaire élargie et à un financement prévisible.

S'exprimant lors de la réunion régionale « NCD Relay Africa » qui se tient actuellement à Addis-Abeba, le professeur Mohamed Janabi a appelé les gouvernements à intégrer les services liés aux maladies non transmissibles dans les régimes de couverture sanitaire, afin de permettre aux patients et à leurs familles d'accéder aux traitements nécessaires et de les suivre sans difficultés financières.

Il a également exhorté les partenaires au développement à soutenir les plans de santé pilotés par les pays grâce à un financement prévisible et aligné sur les priorités nationales, soulignant que les besoins varient d'un pays à l'autre et nécessitent des approches sur mesure plutôt que des interventions uniformes.

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Évoquant le PEN (ensemble d'interventions essentielles contre les maladies non transmissibles) de l'OMS, qui assure la prise en charge de base des MNT dans les centres de santé de premier recours, ainsi que le PEN-Plus, qui étend cette prise en charge aux hôpitaux de référence de premier niveau pour les MNT graves et chroniques, le directeur régional a réaffirmé l'engagement de l'OMS à soutenir les pays africains dans le développement des services essentiels liés aux MNT grâce à ces deux initiatives.

Pour sa part, le Dr Raji Tajudeen, directeur général adjoint par intérim de l'Africa CDC, a déclaré que les MNT représentaient plus d'un tiers des décès en Afrique et qu'elles devraient dépasser les maladies infectieuses en tant que première cause de mortalité sur le continent avant 2030.

Il a appelé à la mise en place d'un financement national dédié à la prévention et à la lutte contre les MNT, exhortant les gouvernements à affecter les ressources générées par les taxes sanitaires sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées à la réduction de la charge de morbidité liée à ces maladies.

Le Dr Tajudeen a indiqué que le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) renforce la surveillance des MNT, donne la priorité aux produits médicaux essentiels grâce à son mécanisme d'achats groupés et aide les États membres à intégrer la prévention et le traitement des MNT dans les systèmes de soins de santé primaires.

La représentante du ministre éthiopien de la Santé, le Dr Selamawit Ayele, a déclaré que les maladies non transmissibles représentaient 43 % des décès dans le pays, 27 % de ces décès survenant prématurément chez des personnes âgées de moins de 70 ans.