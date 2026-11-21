Addis Ababa — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a nommé Demeke Mekonnen, fondateur et président de la Fondation Yadam et ancien vice-Premier ministre éthiopien, au sein du groupe de pilotage du Mouvement « Scaling Up Nutrition » (SUN) pour la période 2026-2028, en reconnaissance de son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a nommé Demeke Mekonnen, fondateur et président de la Fondation Yadam et ancien vice-Premier ministre éthiopien, au sein du groupe de pilotage du Mouvement « Scaling Up Nutrition » (SUN) pour la période 2026-2028, en reconnaissance de son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Selon une lettre de nomination du Secrétaire général des Nations unies, la nomination de Demeke a pris effet rétroactivement le 1er novembre 2026 et courra jusqu'au 31 décembre 2028.

Le groupe de pilotage du Mouvement SUN assure l'orientation stratégique et la supervision du Mouvement, en aidant ses 67 pays membres et quatre États indiens à faire progresser leurs priorités nationales en matière de nutrition.

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Le Secrétaire général des Nations unies a indiqué que cette nomination intervient alors que le Mouvement entame la mise en oeuvre de son cadre stratégique SUN 4.0 (2026-2030), qui met davantage l'accent sur des approches intégrées de la nutrition, notamment la transformation des systèmes alimentaires, l'action pour le climat et un soutien accru aux pays touchés par la fragilité et les conflits.

Dans sa lettre, M. Guterres a souligné que ces priorités revêtaient une importance croissante dans un contexte mondial complexe et en rapide évolution, où les conflits, les pressions climatiques et la baisse de l'aide au développement exercent une pression grandissante sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en particulier dans les pays vulnérables.

Il a également insisté sur l'importance des approches multipartites menées par les pays eux-mêmes pour relever ces défis et maintenir la nutrition au premier plan de l'agenda mondial du développement.

M. Guterres s'est dit convaincu que l'expérience et le leadership de M. Demeke contribueraient aux travaux du Groupe de pilotage et aideraient à faire progresser les ambitions du Mouvement SUN.

La vision de la Fondation YADAM, fondée et présidée par Demeke Mekonnen, est de briser le cycle de la malnutrition, en veillant à ce que les générations futures puissent grandir, apprendre et contribuer à la transformation de l'Afrique.