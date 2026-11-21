Addis Ababa — L'Éthiopie, ainsi que trois autres États, a été élue au Conseil de l'aviation civile internationale (OACI) lors de la 43e session de l'Assemblée de l'OACI.

Les autres États élus à l'OACI lors de la 43e session de l'Assemblée de l'OACI sont l'Éthiopie, l'Indonésie, Oman et la Turquie.

Cette décision fait suite à l'entrée en vigueur du Protocole portant amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale, qui a porté le nombre de membres du Conseil de 36 à 40 États.

Selon l'OACI, le Conseil qui sera constitué dirigera l'Organisation jusqu'aux prochaines élections du Conseil de l'OACI, qui auront lieu lors de la 44e session de l'Assemblée de l'OACI en 2028.

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est une agence des Nations unies qui aide 193 pays à coopérer et à partager leur espace aérien dans leur intérêt mutuel.