Addis Ababa — Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) constitue une avancée majeure pour l'avenir énergétique de l'Éthiopie et de l'Afrique, selon une délégation du Conseil des relations étrangères des États-Unis (CFR).

Une délégation américaine, conduite par Michael Froman, président du CFR, a visité aujourd'hui le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne.

La délégation en visite a salué ce barrage, le qualifiant de prouesse technique remarquable et d'étape importante pour la croissance économique, le développement industriel et la coopération énergétique régionale de l'Éthiopie.

Le président du CFR, Michael Froman, ainsi que les membres de la délégation Mahesh K. Kotecha, Kevin Kinsella et Michelle Gavin, ont exprimé leur admiration pour l'ampleur, l'efficacité et l'importance du mégaprojet hydroélectrique du GERD.

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Le président a rappelé l'énorme investissement en temps, en ressources financières et en efforts humains qui a été consacré au projet du GERD, soulignant que son achèvement constituait une réalisation majeure pour le pays et pour la région dans son ensemble.

Il a souligné que le barrage jouerait un rôle essentiel dans la production d'électricité pour l'Éthiopie et les pays voisins, contribuant ainsi au développement économique de la région.

Soulignant l'importance d'élargir l'accès à une électricité fiable et abordable à travers l'Afrique, M. Froman a noté qu'une part importante de la population du continent ne disposait toujours pas d'un accès fiable à l'électricité.

Évoquant l'initiative « Power Africa », lancée sous l'administration Obama et poursuivie sous l'administration Trump, il a insisté sur le fait que l'accès à l'électricité est essentiel non seulement pour répondre aux besoins fondamentaux, mais aussi pour libérer le potentiel d'industrialisation de l'Afrique.

Pour sa part, Mahesh K. Kotecha, membre de la délégation, a souligné l'importance de l'hydroélectricité en tant que source d'énergie renouvelable.

Il a encouragé l'Éthiopie à poursuivre ses efforts visant à produire de l'énergie propre tant pour la consommation nationale que pour l'ensemble de la région, ajoutant que les pays voisins tireraient un avantage considérable de l'achat d'électricité produite en Éthiopie.

Un autre membre de la délégation, Kevin Kinsella, a qualifié le GERD de « magnifique projet d'ingénierie » et de « témoignage des capacités, du dévouement et du travail acharné du peuple éthiopien, en particulier de ses ingénieurs et de ses ouvriers du bâtiment ».

Il a également souligné le potentiel du barrage à fournir une quantité importante d'électricité pour soutenir les industries modernes, les ménages et les activités économiques.

Michelle Gavin, également membre de la délégation, a déclaré que le projet du GERD constituait une impressionnante démonstration de l'ambition humaine, de la persévérance et de l'effort collectif. Elle a ajouté que le barrage créerait des opportunités de bénéfices partagés grâce à un accès élargi à l'électricité dans toute la région.

Lors d'une rencontre distincte qui s'est tenue hier, la délégation a rencontré de hauts responsables du gouvernement éthiopien afin de discuter des réformes économiques, des opportunités d'investissement et de l'actualité politique et économique régionale.