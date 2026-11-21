Sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République du Congo en France, Rodolphe Adada, le Conseil des sages des Congolais de l'étranger a tenu, le 20 novembre, à Paris sa deuxième session ordinaire.

Cette rencontre, placée sous la supervision de Jules Moussabou, Premier secrétaire du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles (CCSNT), a permis de consolider les structures de la coordination européenne et de définir les orientations destinées à renforcer le rôle de la diaspora dans la préservation des valeurs culturelles, la médiation sociale et le vivre-ensemble.

Institution placée sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le CCSNT, également désigné sous l'appellation de Haut Conseil national des sages du Congo (HCNSC), a notamment pour missions de contribuer à la gouvernance démocratique, culturelle et sociale, de prévenir les conflits par le dialogue et de promouvoir les droits humains ainsi que les valeurs traditionnelles. Présidée par Jean-Marie Ewengué, l'institution poursuit, à travers ses démembrements à l'étranger, sa mission de rapprochement entre les Congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ouvrant la rencontre, l'ambassadeur Rodolphe Adada s'est réjoui d'accueillir une nouvelle fois les travaux de cette instance consultative, soulignant l'intérêt d'un tel cadre pour accompagner les politiques relatives à la gouvernance traditionnelle et culturelle. Il a salué l'engagement de cette institution présidée par un ancien ambassadeur de la République du Congo en France.

Pour sa part, le coordonnateur Europe, Jean Théodore Pouaboud, a souhaité la bienvenue aux sages et notabilités venus prendre part à cette deuxième session. Il a présenté ces assises comme un moment de bilan, de réflexion et de formulation de nouvelles orientations. Selon lui, Paris doit devenir un carrefour d'échanges, un espace de préservation de la sagesse ancestrale et un trait d'union entre les traditions congolaises et le monde contemporain. Il a appelé les participants à des délibérations constructives, susceptibles de favoriser la réussite durable de leur mission.

Prenant la parole au nom du secrétaire permanent du CCSNT, Jules Moussabou a transmis un message dans lequel il a salué le parrainage diplomatique de l'ambassadeur Rodolphe Adada, y voyant un témoignage de l'attention accordée à la diaspora congolaise dans la construction nationale et la préservation de la paix sociale. Il a également insisté sur l'attachement des Congolais de l'étranger à leur pays d'origine et sur leur responsabilité dans la transmission de la mémoire collective.

L'adoption des documents de travail, le port officiel des écharpes aux membres d'honneur et la visite du siège de la coordination européenne ont constitué les principaux temps forts de cette session. Pour Jules Moussabou, l'installation d'un cadre physique à Paris représente une étape importante dans la structuration de l'institution. Cette « Maison à palabres » est appelée à devenir un lieu d'accueil, de concertation et de dialogue au service des compatriotes établis en Europe.

Après un intermède musical assuré par l'artiste congolaise Keys Roxane et le port de l'écharpe à l'ambassadeur Rodolphe Adada, les participants ont abordé les travaux proprement dits. En guise de préambule, Jules Moussabou a partagé plusieurs expériences illustrant la portée de la sagesse et de la médiation dans la résolution des tensions. Il a notamment évoqué les difficultés survenues dans le district de Kimba, dans le département du Djoué-Léfini, entre les sociétés d'exploitation aurifère et les populations locales, ainsi que son expérience à Kinkala, dans le Pool, lors de la dernière élection présidentielle.

Sur le plan organisationnel, les travaux ont abouti à la mise en place de trois organes. Le bureau de quinze membres sera présidé par Jean Théodore Pouaboud. La commission de contrôle et d'évaluation, composée de onze membres, sera dirigée par Jean Bastien Makoundou. Une commission de la culture et de la paix, nouvelle structure au sein de la coordination, a également été créée sous la présidence d'Antoine Wada, alias Djo Balard.

S'adressant aux responsables nouvellement installés, Jules Moussabou a rappelé que leur mission exigeait modération, écoute, disponibilité et compétence dans le règlement des différends. Il les a exhortés à incarner les valeurs de la tradition, à maintenir les liens culturels avec la république du Congo et à formuler des avis et suggestions auprès de l'ambassade. Leur action devra contribuer au rapprochement des communautés, à l'unité des Congolais et à la prévention des incompréhensions susceptibles de fragiliser la cohésion au sein de la diaspora.

La cérémonie de clôture a été marquée par l'intervention du ministre conseiller, Armand Rémy Balloud-Tabawé, à qui Jules Moussabou a remis l'écharpe du Conseil en reconnaissance de son engagement patriotique, de son esprit de solidarité et de son accompagnement quotidien des compatriotes.

À travers cette deuxième session, les sages de la diaspora entendent ainsi consolider leur présence en Europe et faire de la médiation, de la culture et du dialogue des leviers essentiels de la cohésion entre les Congolais établis à l'étranger.