Depuis sa création il y a un quart de siècle, le Festival international du film de Marrakech ne cesse de se réinventer, faisant preuve d'un esprit novateur dans la conception de son programme, la découverte de nouveaux talents et l'exploration des horizons les plus audacieux du septième art, tout en accueillant les plus grandes figures qui façonnent l'histoire, la mémoire et l'actualité du cinéma.

Sur le tapis rouge, sous les projecteurs de la grande scène du Palais des Congrès, au sein des jurys ou dans l'espace dédié aux conversations cinématographiques, se succèdent des personnalités venues de tous les horizons du septième art, livrant des témoignages personnels qui viennent enrichir la légende du Festival et son prestigieux palmarès.

Martin Scorsese, qui a présidé le jury, est revenu à Marrakech pour remettre l'Étoile d'or à son ami et compagnon de route, Robert De Niro. Une occasion de renouer avec un lieu qui a nourri son imaginaire lors du tournage de deux de ses films au Maroc, mais aussi d'évoquer sa rencontre marquante avec la musique de Nass El Ghiwane, découverte par hasard en regardant le film « Al Hal » (Transes) d'Ahmed El Maânouni.

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Son séjour au Maroc a laissé en lui une empreinte indélébile: « J'ai réalisé deux films au Maroc et, durant cette longue période, j'ai appris à aimer profondément l'âme du peuple marocain et la beauté de sa culture singulière. Marrakech n'est pas simplement un festival de cinéma, c'est un lieu de rencontre porteur d'espoir, propice à l'échange libre d'idées cinématographiques ».

Dans le même esprit qui l'a conduit à fonder le Festival de Tribeca, dédié au cinéma indépendant et à une créativité transcendant les clivages artificiels, Robert De Niro avait, lors de sa consécration par l'Étoile d'or en 2018, a souligné que l'art et le cinéma qui transcendent naturellement les frontières et combattent les préjugés, précisant que les festivals comme ceux de Marrakech et de Tribeca constituent de véritables passerelles culturelles entre les peuples.

L'émerveillement a été également perceptible chez les membres de la délégation indienne accueillie à Marrakech en 2012, à l'occasion du centenaire de Bollywood, lorsqu'elle a découvert l'attachement profond du public marocain au cinéma indien. Le témoignage de cette rencontre a été porté par sa figure emblématique, Amitabh Bachchan, honoré de l'Étoile d'or en 2003, qui avait alors exprimé sa profonde gratitude pour l'hospitalité exceptionnelle du peuple marocain et l'accueil chaleureux réservé au cinéma indien lors de ses visites à Marrakech.

Mais la légende de Marrakech dépasse les seules valeurs d'hospitalité pour porter une véritable philosophie, profondément ancrée dans la conviction que les arts sont un vecteur de rapprochement, à l'heure des troubles et des divisions. Cette dimension avait notamment été mise en avant par l'actrice française Isabelle Huppert, qui a présidé le jury en 2014, soulignant la place primordiale du cinéma à Marrakech dans le maintien des liens humains et intellectuels.

« Le cinéma est le miroir de l'expérience humaine dans toute sa richesse et sa fragilité, et le Maroc démontre, à chaque édition, sa capacité à ouvrir grand ses portes à un cinéma libre, respectueux de l'intelligence du spectateur et porteur de nouveaux horizons de rencontre », a-t-elle fait remarquer.

Ne privilégiant aucun continent dans sa programmation, le festival accorde une place à la diversité des expressions cinématographiques. Parmi les grandes figures du 7e Art ayant marqué son histoire, la ville ocre garde notamment le souvenir de l'acteur égyptien Omar Sharif, invité d'honneur de la première édition du Festival en 2001.

Il avait estimé que la création d'un festival international de cette envergure constituait une grande victoire pour le cinéma arabe et marocain, tout en soulignant que le Maroc, qui a toujours accueilli les plus grandes productions internationales, voit ainsi sa place pleinement consacrée sur la scène cinématographique internationale.

Dans la même veine, Leonardo DiCaprio, honoré de l'Étoile d'or en 2007, avait évoqué les atouts du Royaume pour les tournages cinématographiques, rappelant aussi bien la diversité et la beauté de ses paysages que la qualité de l'accueil et la richesse humaine du pays.

C'est cette même énergie que ressent le réalisateur serbe de renommée mondiale Emir Kusturica, double lauréat de la Palme d'or, honoré sur la scène du Palais des Congrès en 2009 avant de présider le jury officiel lors de l'édition 2011. Il avait estimé que « les cérémonies célébrant le cinéma dans ce festival revêtent un caractère exceptionnel. Marrakech a réussi à créer une oasis indépendante où les grands courants cinématographiques se rencontrent sans que la manifestation ne perde son identité culturelle ».

Pour lui, être au Maroc et se retrouver face à un public qui aime le septième art avec autant de sincérité constitue une véritable source d'inspiration et une énergie renouvelée pour tout réalisateur en quête d'un cinéma porteur d'âme.

Pour d'autres personnalités, la présence à Marrakech constituait l'occasion de renouer avec des lieux chargés de souvenirs et empreints de nostalgie. C'est notamment le cas de Sir Sean Connery, célébré par le Festival en 2004. Son allocution, brève mais mémorable, résumait parfaitement cet attachement : « Le Maroc est pour moi une ancienne histoire d'amour, née lors du tournage du film « L'Homme qui voulut être roi (The Man Who Would Be King) », en 1975.

Ces témoignages traduisent tout un ensemble de valeurs, de choix intellectuels et artistiques, ainsi que des expériences personnelles de rencontre avec un pays, son peuple et sa culture. Ils renvoient également à une certaine conception de la beauté et de l'élégance, illustrée avec un éclat particulier par une grande figure du cinéma italien.

Fidèle habituée du rendez-vous cinématographique, Monica Bellucci estime ainsi que le cinéma et le Maroc sont liés par un lien étroit, fondé sur la créativité et l'élégance artistique, notant que chaque passage à Marrakech représente pour elle une expérience unique et marquante.

Saluant l'engagement du festival en faveur de l'ouverture d'espaces de dialogue libre et de la promotion d'un cinéma porteur de sens, l'actrice avait, par la même occasion, exprimé son admiration pour la culture et la mode traditionnelles marocaines, citant notamment le caftan qui incarne, selon elle, « une féminité affirmée et une grande beauté humaine ».

Le Festival international du film de Marrakech s'affirme ainsi comme une vitrine du rayonnement culturel et humain du Maroc, mettant en lumière la richesse de son patrimoine et l'authenticité de son hospitalité. Au fil des éditions, les grandes figures du septième art qui se succèdent dans la ville ocre emportent avec elles le souvenir d'une expérience marquante, nourrissant des liens d'amitié et d'attachement avec le Royaume, dont elles célèbrent les valeurs et les attraits, tout en exprimant leur souhait d'y revenir.