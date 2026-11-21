Le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Royaume Uni en matière de lutte contre les discours extrémismes et la prévention de l'extrémisme violent a été au centre d'entretiens, tenus jeudi et vendredi à Rabat, entre des responsables marocains et une délégation du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.

Selon un communiqué du Centre Moussalaha, qui a abrité ces entretiens, la délégation britannique a été représentée à cette occasion par la responsable de la communication stratégique pour les régions Afrique et Asie centrale, Frances Dickman, tandis que la partie marocaine a été présidée par Ahmed Abbadi, président du Centre, avec la participation de représentants de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ainsi que de plusieurs responsables et cadres du Centre.

Cette visite a été l'occasion de poursuivre les concertations, d'échanger les expertises sur les perspectives de la coopération dans le domaine de la communication stratégique et la lutte contre les discours extrémistes, ajoute le communiqué, notant que l'expérience marocaine en matière de réinsertion, d'intégration et de prévention de l'extrémisme violent a été présentée à cette occasion.

De son côté, la délégation britannique a fait des présentations sur les initiatives et pratiques adoptées dans la création de contenus numériques véhiculant des contre-récits à l'idéologie extrémiste.

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Les entretiens ont également porté sur les perspectives de coopération pour le développement du discours alternatif et de la communication stratégique, tout en mettant en lumière l'expérience marocaine dans la gestion et l'accompagnement des personnes de retour des zones de tension.

A l'issue de cette visite, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre le dialogue, l'échange d'expertises et de bonnes pratiques, et de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun, à même de soutenir les efforts visant à prévenir et à lutter contre l'extrémisme violent, tout en valorisant l'expérience marocaine en matière de requalification et de réinsertion, conclut le communiqué.