Des experts en santé ont souligné, samedi à Dakhla, l'importance de la vaccination et du diagnostic dans la lutte contre les maladies infectieuses, lors d'un panel organisé dans le cadre de la deuxième édition du Dakhla Global Summit.

Consacré à la prévention et au dépistage des maladies infectieuses prévalentes, ce panel a été l'occasion d'examiner les enjeux de l'immunité collective, les bénéfices sanitaires et économiques de la vaccination, ainsi que les moyens de mieux anticiper les épidémies et les pandémies.

Intervenant à distance sur le thème « L'immunité collective, un défi et un objectif de la vaccination de masse », la directrice de l'Institut Pasteur de Casablanca, la Pr Ahd Oulad Lahsen a mis en avant le rôle de la vaccination dans la protection des populations contre les maladies infectieuses.

Elle a expliqué que l'immunité collective constitue une forme de protection indirecte permettant ainsi de réduire la circulation des agent infectieux et leur retransmission.

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Pour sa part, la Pr Pétronille Acray-Zengbé, spécialiste de santé publique, des politiques et de l'économie de la santé en Côte d'Ivoire, a mis en lumière le sous-financement de la prévention et de la vaccination dans les pays africains.

Dans sa communication intitulée « Coût-bénéfice des programmes de vaccination de masse », elle a expliqué que les bénéfices de la prévention, souvent différés et peu visibles, peinent à peser dans les arbitrages budgétaires face aux dépenses liées aux urgences sanitaires, soulignant l'intérêt des analyses budgétaires pour mieux orienter les décisions de financement.

L'intervenante a, en outre, insisté sur la nécessité de renforcer les financements nationaux dédiés à la santé, notamment à travers une approche collaborative régionale pour la production de vaccins, tout en préconisant la numérisation des données vaccinales et le renforcement de la communication de proximité.

De son côté, le Pr Jean-Luc Gala, médecin, généticien et professeur à l'Université catholique de Louvain (Belgique), a abordé la question de la prévisibilité des épidémies et des pandémies, en mettant l'accent sur l'apport de la génétique bactérienne dans la compréhension des mécanismes de propagation des maladies infectieuses.

Il a expliqué que les pandémies ne constituent pas de simples accidents du destin, mais obéissent à des règles communes qui peuvent être étudiées à travers l'analyse des traces génétiques des agents pathogènes.

Cette approche permet, selon lui, de mieux comprendre les phénomènes épidémiques et d'examiner les possibilités de leur anticipation et de leur contrôle.

Organisée par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), avec le concours de l'Académie Africaine des Sciences de la Santé, la deuxième édition du Dakhla Global Summit réunit des responsables institutionnels, des chercheurs et des experts autour des grands défis sanitaires du continent africain.