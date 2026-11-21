Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a organisé, samedi à Tata, une cérémonie commémorative marquant le 70ème anniversaire du lancement des opérations de l'Armée de libération dans le sud du Royaume.

Dans une allocution de circonstance, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné les immenses sacrifices consentis par les habitants de Tata durant les batailles héroïques menées par l'Armée de libération, qui illustrent, a-t-il noté, un esprit patriotique profond et un attachement indéfectible aux constantes de la Nation.

M. El Ktiri a souligné, à cet égard, l'importance de transmettre ces valeurs aux nouvelles générations et de préserver la mémoire historique de la résistance et de la lutte pour l'indépendance et l'unité nationale, mettant en avant les acquis engrangés par le Maroc dans le dossier du Sahara et la défense de son intégrité territoriale sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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La rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la province de Tata, de personnalités civiles et militaires, ainsi que d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération, a été l'occasion de rappeler le rôle historique joué par la région dans le processus de lutte nationale ainsi que les batailles qui s'y sont déroulées, reflétant l'esprit de sacrifice et l'attachement de la population de Tata à la liberté et à l'unité de la patrie.

À cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à huit anciens résistants et membres de l'Armée de libération en signe de reconnaissance des sacrifices consentis dans la lutte nationale pour l'indépendance du pays.

Par ailleurs, 50 aides financières ont été distribuées au profit de membres de la famille de la résistance et de l'Armée de libération dans la province de Tata.