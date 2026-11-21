Certains ministres sont déjà partis, les tractations se poursuivent, mais toujours pas de terrain d'entente : la COP sur le climat traîne en longueur samedi en Turquie, où 200 pays tentent encore de trouver un accord, malgré leurs différends sur les énergies fossiles et les financements.

Il n'y a « pas encore de compromis » à ce stade, a souligné l'Union européenne, en fin d'après-midi.

En plein bras de fer avec l'Arabie saoudite, les Européens tentent d'obtenir une référence à la sortie des énergies fossiles dans la décision finale.

« C'est mieux de ne pas avoir d'accord que d'en conclure un mauvais », a lancé le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra, qui enchaîne les réunions à Antalya.

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« L'heure tourne », a aussi insisté Maina Talia, le ministre de l'Environnement de Tuvalu, archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux.

S'il n'y a « aucune mention des énergies fossiles » dans le projet d'accord, « nous perdons notre temps ici », a-t-il alerté.

Des pays s'écharpent également sur la mention ou non dans le texte des technologies de captation, utilisation et stockage du carbone (CCUS), promues par les entreprises pétro-gazières comme une façon de réduire les émissions polluantes.

Appel de la Turquie

La Turquie, qui copréside cette COP31 avec l'Australie, a appelé les pays à agir « de manière responsable » afin de trouver « un compromis ».

Cette COP a déjà largement débordé des horaires prévus, et le site, en cours de démontage, prend des allures fantomatiques. Certains ministres, comme la Française Monique Barbut et la Néerlandaise Stientje van Veldhoven, sont déjà partis, laissant à leurs équipes le soin de poursuivre ces difficiles tractations.

Sur le fond, la bataille se poursuit autour du pétrole, du gaz et du charbon, la sortie des énergies fossiles étant absente du dernier projet d'accord proposé.

Vendredi, une douzaine de pays dont la France, le Panama et la Côte d'Ivoire, ont exigé que la décision finale mentionne « une transition claire hors des énergies fossiles ».

Sur les réseaux sociaux, le groupe des pays pétroliers de l'Opep indiquait le même jour que son secrétaire général, Haitham al-Ghais, avait rencontré l'émissaire russe pour le climat Ruslan Edelgeriev, pour souligner « l'importance d'approches inclusives et équilibrées dans les enceintes multilatérales consacrées à l'environnement ».

Les attentes étaient limitées avant ce grand rendez-vous onusien, mais la Turquie espère le conclure avec des avancées face à l'urgence climatique, la planète subissant toujours davantage les effets du réchauffement d'origine humaine.

Un accord substantiel est pourtant loin d'être acquis à Antalya, dans un contexte géopolitique difficile, marqué par la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Et en l'absence une nouvelle fois des États-Unis.

Parmi les thèmes clés, la Turquie voulait mettre en avant « l'électrification » des usages, sans dire toutefois si cette électricité devait provenir des renouvelables et du nucléaire ou du charbon polluant.

Le texte provisoire de jeudi appelait à « porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035 » contre un peu plus de 20 % actuellement.

Autre question âprement débattue : les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique.

Le continent africain « n'acceptera pas un résultat qui se limite à des déclarations sans les ressources nécessaires pour les mettre en oeuvre », a averti la ministre ghanéenne de l'Environnement Zanetor Agyeman-Rawlings.

Les Européens avaient prévenu avant la COP qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'apporter des financements supplémentaires, mais simplement d'assurer des engagements passés.

Négociations parasitées

Les négociations ont également été parasitées par un désaccord autour du calendrier des publications du Giec, le groupe de référence d'experts du climat au niveau international.

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires souhaitent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible avant un « bilan mondial » sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, prévu en 2028.

Mais des pays comme l'Arabie saoudite et l'Inde font pression pour 2029.

Le document provisoire souligne aussi l'importance de plafonner le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à la période 1850-1900, une demande majeure des petites îles menacées par la montée des eaux.