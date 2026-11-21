Le Maroc est représenté par quatre responsables au sein de quatre commissions permanentes de la Confédération africaine de football (CAF), dont une présidence, selon la composition actualisée de ces instances dévoilée vendredi, à la veille de l'ouverture de la 48e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Abuja, au Nigeria.

Ainsi, Taha El Mansouri a été nommé président de la Commission d'organisation et de développement du futsal et du beach soccer.

La nouvelle composition comprend également Abdellatif Mouktarid membre de la Commission d'organisation des compétitions interclubs, Azzeddine Yaacoubi, membre de la Commission d'organisation des compétitions des catégories des moins de 17, 20 et 23 ans, ainsi que Fathi Jamal, membre de la Commission de développement technique.

Ces nominations témoignent de la présence des compétences marocaines au sein des structures techniques et organisationnelles de la CAF et de leur contribution au développement du football africain.

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Par ailleurs, les travaux de la 48e Assemblée générale ordinaire de la CAF se sont ouverts samedi au Bola Ahmed Tinubu International Conference Centre, à Abuja, en présence des représentants des 54 associations membres de l'instance continentale et de plusieurs partenaires internationaux.

Cette rencontre réunit notamment les présidents et secrétaires généraux des fédérations membres, des représentants des confédérations soeurs ainsi que plusieurs acteurs du football international, dont le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

À cette occasion, le président de la CAF, Patrice Motsepe, devrait présenter aux délégués un bilan des avancées enregistrées par le football africain au cours de l'année écoulée.

L'ordre du jour prévoit également l'examen des états financiers audités, des comptes révisés et du budget de la CAF, ainsi que des propositions d'amendement aux statuts et règlements de l'organisation.

Cette Assemblée générale constitue également une occasion pour les dirigeants du football africain d'échanger sur les priorités et les perspectives de développement de la discipline à l'échelle continentale.